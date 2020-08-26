Rock-n-Roll Fest
19 сентября в рамках Rock-n-Roll Fest на сцену тульского Concert Hall поднимутся три мощные и по-настоящему заводные команды:
не нуждающийся в представлении легендарный Мистер Твистер, участники крупных европейских фестивалей московская группа Beat Devils и не менее крутые тульские парни Stressor.
Несколько часов живой музыки, танцы, отличные кухня и бар, общение и веселье - все это ждет тебя в тульском Concert Hall.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
19 сентября 2020, суббота
18:00
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1500-3500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 января, понедельник 00:00