19 сентября в рамках Rock-n-Roll Fest на сцену тульского Concert Hall поднимутся три мощные и по-настоящему заводные команды:

не нуждающийся в представлении легендарный Мистер Твистер, участники крупных европейских фестивалей московская группа Beat Devils и не менее крутые тульские парни Stressor.

Несколько часов живой музыки, танцы, отличные кухня и бар, общение и веселье - все это ждет тебя в тульском Concert Hall.