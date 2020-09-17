«Арсенал» - «Сочи»
20 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 8-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и сочинским клубом.
Буквально в прошлом сезоне тульская команда выступала в еврокубках. Теперь Арсенал располагается в зоне стыковых матчей после семи туров премьер-лиги.
У подопечных Владимира Федотова все с точностью до наоборот. До того, как Зенит сыграл с Арсеналом, Сочи занимал первое место РПЛ. Сейчас сочинцы вторые и тоже могут гордиться таким стартом чемпионата России. В данный момент Сочи — единственная команда, не проигравшая в этом сезоне еще ни разу. Впрочем, матчи с лидерами у команды Владимира Федотова практически все еще впереди.
Обращаем ваше внимание, в день матча билеты в кассах Центрального стадиона «Арсенал» реализовываться не будут.
Подчеркнем, что доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.
Билеты можно приобрести по ссылке.