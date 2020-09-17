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«Арсенал» - «Сочи»

«Арсенал» - «Сочи»

20 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 8-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и сочинским клубом.

Буквально в прошлом сезоне тульская команда выступала в еврокубках. Теперь Арсенал располагается в зоне стыковых матчей после семи туров премьер-лиги.

У подопечных Владимира Федотова все с точностью до наоборот. До того, как Зенит сыграл с Арсеналом, Сочи занимал первое место РПЛ. Сейчас сочинцы вторые и тоже могут гордиться таким стартом чемпионата России. В данный момент Сочи — единственная команда, не проигравшая в этом сезоне еще ни разу. Впрочем, матчи с лидерами у команды Владимира Федотова практически все еще впереди.

Обращаем ваше внимание, в день матча билеты в кассах Центрального стадиона «Арсенал» реализовываться не будут.

Подчеркнем, что доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
20 сентября 2020, воскресенье
14:00
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Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Музыка в темноте
Купить билет
26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дора
Купить билет
8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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