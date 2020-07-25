Птица
18 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит группа «Птица».
Участники фестиваля «НАШЕСТВИЕ», вице-победители международного конкурса рок-Евровидение Emergenza, особый гость на фестивале Ural Music Night, Rock-иммунитет, «Окна открой» и «Высоцкий. Фест».
Сразу разобраться в стиле группы непросто, настолько перемешались жанры рок-индустрии. Для кого-то в «Птице» звучит знакомым отголоском плачущая скрипка - отсыл к «БГ», кто-то цепляется за осмысленный и точный текст, как в «ДДТ», кого-то пронзает что-то до боли родное от «Калинова моста».
Лидер группы - Дмитрий Птица - определяет свое творчество как
фолк-гранж – колкая психоделика и нервный стиль Курта Кобейна.
фолк-гранж – колкая психоделика и нервный стиль Курта Кобейна.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
18 сентября 2020, пятница
19:30
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
26 сентября, суббота 18:30
₽ Билеты: 1000 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
25 сентября, пятница 19:30
₽ Билеты: 500 ₽