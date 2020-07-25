18 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит группа «Птица».

Участники фестиваля «НАШЕСТВИЕ», вице-победители международного конкурса рок-Евровидение Emergenza, особый гость на фестивале Ural Music Night, Rock-иммунитет, «Окна открой» и «Высоцкий. Фест».

Сразу разобраться в стиле группы непросто, настолько перемешались жанры рок-индустрии. Для кого-то в «Птице» звучит знакомым отголоском плачущая скрипка - отсыл к «БГ», кто-то цепляется за осмысленный и точный текст, как в «ДДТ», кого-то пронзает что-то до боли родное от «Калинова моста».

Лидер группы - Дмитрий Птица - определяет свое творчество как

фолк-гранж – колкая психоделика и нервный стиль Курта Кобейна.