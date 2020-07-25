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Птица

Птица

18 сентября в тульском рок-клубе M2 выступит группа «Птица».
Участники фестиваля «НАШЕСТВИЕ», вице-победители международного конкурса рок-Евровидение Emergenza, особый гость на фестивале Ural Music Night, Rock-иммунитет, «Окна открой» и «Высоцкий. Фест».

Сразу разобраться в стиле группы непросто, настолько перемешались жанры рок-индустрии. Для кого-то в «Птице» звучит знакомым отголоском плачущая скрипка - отсыл к «БГ», кто-то цепляется за осмысленный и точный текст, как в «ДДТ», кого-то пронзает что-то до боли родное от «Калинова моста».
 
Лидер группы - Дмитрий Птица - определяет свое творчество как
фолк-гранж – колкая психоделика и нервный стиль Курта Кобейна.
 
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
18 сентября 2020, пятница
19:30
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Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Мария Миронова. «Чтения со смыслом»
Купить билет
26 сентября, суббота 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Папа
Купить билет
19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Олег Митяев
Купить билет
17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
Купить билет
18 октября, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Тёма Artemov
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25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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