Выходные в Туле: 17-19 мая

На этих выходный очень насыщенная программа, так что планируйте свой досуг заранее. Подробности читайте в обзоре.

В субботу во всех тульских музеях пройдет акция «Ночь музеев». Куда сходить и что посмотреть можно узнать в специальном обзоре. Также на этой неделе стартуют первые фестивали и пройдет последняя домашняя игра «Арсенала» и Казанская Набережная торжественно открывает сезон.

События

Ночь музеев

Когда:18 мая

Где: Все Тульские музеи.

Подробные условия по ссылке.

Вечером 18 мая тульские музеи откроют свои двери для посетителей в рамках всероссийской акции. «Элементы» — тема акции в этом году. Главными элементами вечера станут ночные экскурсии, лекции, концерты и огненное шоу. Открытие Казанской Набережной Когда: 17 мая, пятница, 14:00

Где: Казанская набережная, Тула

Вход свободный.

В пятницу Казанская набережная открывает летний сезон. Гостей и жителей города ждут спектакли и интерактивные игры, тематические ярмарки, стенд-ап-выступления и др. Тематические площадки начнут работать с 14.00. В 19.00 от Крестовоздвиженской площади начнется пятничное уличное театрализованное шествие. Все выходные летнего сезона будут начинатсья с таких пятничных шествий. Полная программа доступна в афише.

Когда: 19 мая, воскресенье, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Вход по пригласительным, которые можно получить в день игры в фойе Городского концертного зала или в сообществе встречи Вконтакте.

В воскресенье в Городском концертном зале пройдет первый ¼ финал «Оружейной лиги». В игре примут участие девять команд.

«Заряд», Владимир

«Рожала, знаю!», Тула

«ЯсноПонятно», Калуга

«Идеально», Тула

«Дикие чайки», Тула

«Волосы недорого», Калуга

«Дверной ПроЁм», Курск

«Другая жизнь», Алексин

«Без вариантов», Тула

Фестивали

Когда: 18 мая, суббота, 11.00

Где: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Вход свободный.





В субботу в рамкая программы «Ночи музеев» в Поленово пройдет XV межрегиональный фестиваль детского творчества «Курочка Ряба» посвященный 175-летию со дня рождения В. Д. Поленова .



В фестивале примут участие дети из Тульской, Калужской и Московской областей. В программе выступление детских творческих коллективов и выставка продажа.

Когда: 18 мая, суббота, 10.00, торжественное открытие в 11.00

Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино

Вход свободный.

В субботу в селе Монастырщино пройдет фольклорный фестиваль «Былина». Посетители познакомятся с народными мотивами в одежде и домашней утвари, пообщаются с обитателми конного двора, полакомятся блинами, приготовленными на пеньках и вареньем из одуванчиков, смогут освоить стрельбу из лука и поиграют в народные забавы. По традиции праздник откроется запуском большого воздушного змея.

Концерты

Когда: 18 мая, суббота, 20.00

Где: Rob Roy Bar, Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)

Цена: 500 р.

В субботу в Rob Roy Bar пройдёт концерт резидента «Скотобойни» выступающего по псевдонимом WPCWE. Это российский электронный междисциплинарный проект, который близок к художественному искусству.

Их основные идеи: отображение культурнонравственного упадка, музыкальное выражение независимости мышления, постановка долгосрочных целей искусства.

Музыкант посетит Тулу в рамках весеннего турне по стране. На концерте ожидаются лучшие треки и новый материал.

Вечеринки

Когда: 18 мая, суббота, 19.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена:1000 р.

В Likerka Loft пройдет тематическая вечеринка новых технологий. Для гостей будет организован фуршет и бесплатные напитки, также организаторы готовят яркую шоу-программу, подарки и сюрпризы.

Театр

Когда: 19 мая, воскресенье, 16.00

Где:"Типография", культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход по предварительной регистрации.





Спектакль представит петербургская театральная мастерская «Следы».

В основу авторского спектакля Александра Курца легла киноистория Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» и несколько других проектов.



В спектакле режиссер затронул важные темы: очередной эксперимент над собой, попытка обрести свободу индивидуумом в тюрьме, построенной из общества, одиночество в толпе, персональный бунт и пандемия свободы.

Спорт

Когда:19 мая, воскресенье, 16.30

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.







На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 29-того тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и краснодарская команда «Краснодар».

Когда: 19 мая, воскресенье, 09.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Цена: 400- 1500 р., для болельщиков вход свободный.

В центральном парке им. Белоусова пройдет первый забег Тульского марафона. Соревнования станут частью III Всероссийского полумарафонаУчастникам предоставлено на выбор несколько дистанций: 300 м, 600 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21.1 км. Для болельшиков и гостей мероприятия будут будет работать развлекательная зона.

Детям

Когда: 18−19 мая, суббота-воскресенье, 11.00, 15.00

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: от 400 р. только в эти выходные цены на билеты снижены до 40%, билеты можно купить только в кассе цирка за наличный расчет. Перед началом представления Вы можете взять купон для розыгрыша, и заполнив его опустить в ящик.

Тульский цирк покажет зрителям шоу воды, магии и света по мотивам всеми любимой сказки «Холодное сердце»… танцующая на воде и парящая в воздухе! Это необычное шоу представляет собой синтез театра, цирка и невероятных спецэффектов.

Зрители увидят трюки и полеты воздушных гимнастов над водой, фантастический сюжет, красоту сценических костюмов, шквал света и 3-д водного лазерного шоу, а также иллюзионное шоу.

Когда: 18−19 мая, суббота, 10.00

Где: Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34а

Цена: 150−300 р.

Интерактивная сказка для детей старше 3 лет от проекта «Кроха театр». Проект создан актрисами Тульского театра Драмы Ольгой Бауриной и Инной Медведевой.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит долгожданная экранизация известной серии аниме о карманных монстриках Покемонах. Главный герой Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Вместе с 21-летним сыном пропавшего Тимом он расследует историю таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана. Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.

Цена: от 140 р.

В кино выходит продолжение истории знаменитого киллера в исполнении Киану Ривза, который вынужден противостоять лучшим убийцам со всем света, ведь за его голову назначена высокая награда. Чтобы защитить себя после убийства босса мафии в отеле «Континенталь» герою предстоит проявить все свои лучшие навыки, отточенные за время криминальной карьеры.