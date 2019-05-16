Выходные в Туле: 17-19 мая
На этих выходный очень насыщенная программа, так что планируйте свой досуг заранее. Подробности читайте в обзоре.
В субботу во всех тульских музеях пройдет акция «Ночь музеев». Куда сходить и что посмотреть можно узнать в специальном обзоре. Также на этой неделе стартуют первые фестивали и пройдет последняя домашняя игра «Арсенала» и Казанская Набережная торжественно открывает сезон.
Ночь музеев
Когда:18 мая
Где: Все Тульские музеи.
Подробные условия по ссылке.
Вечером 18 мая тульские музеи откроют свои двери для посетителей в рамках всероссийской акции. «Элементы» — тема акции в этом году. Главными элементами вечера станут ночные экскурсии, лекции, концерты и огненное шоу.
Открытие Казанской Набережной
Когда: 17 мая, пятница, 14:00
Где: Казанская набережная, Тула
Вход свободный.
В пятницу Казанская набережная открывает летний сезон. Гостей и жителей города ждут спектакли и интерактивные игры, тематические ярмарки, стенд-ап-выступления и др. Тематические площадки начнут работать с 14.00. В 19.00 от Крестовоздвиженской площади начнется пятничное уличное театрализованное шествие. Все выходные летнего сезона будут начинатсья с таких пятничных шествий. Полная программа доступна в афише.
Первый ¼ финал Оружейной лиги
Когда: 19 мая, воскресенье, 17.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Вход по пригласительным, которые можно получить в день игры в фойе Городского концертного зала или в сообществе встречи Вконтакте.
В воскресенье в Городском концертном зале пройдет первый ¼ финал «Оружейной лиги». В игре примут участие девять команд.
- «Заряд», Владимир
- «Рожала, знаю!», Тула
- «ЯсноПонятно», Калуга
- «Идеально», Тула
- «Дикие чайки», Тула
- «Волосы недорого», Калуга
- «Дверной ПроЁм», Курск
- «Другая жизнь», Алексин
- «Без вариантов», Тула
Курочка Ряба
Когда: 18 мая, суббота, 11.00
Где: Музей-заповедник В.Д. Поленова
Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово
Вход свободный.
В субботу в рамкая программы «Ночи музеев» в Поленово пройдет XV межрегиональный фестиваль детского творчества «Курочка Ряба» посвященный 175-летию со дня рождения
В фестивале примут участие дети из Тульской, Калужской и Московской областей. В программе выступление детских творческих коллективов и выставка продажа.
Былина
Когда: 18 мая, суббота, 10.00, торжественное открытие в 11.00
Где: Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
Вход свободный.
В субботу в селе Монастырщино пройдет фольклорный фестиваль «Былина». Посетители познакомятся с народными мотивами в одежде и домашней утвари, пообщаются с обитателми конного двора, полакомятся блинами, приготовленными на пеньках и вареньем из одуванчиков, смогут освоить стрельбу из лука и поиграют в народные забавы. По традиции праздник откроется запуском большого воздушного змея.
WPCWE
Когда: 18 мая, суббота, 20.00
Где: Rob Roy Bar, Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
Цена: 500 р.
В субботу в Rob Roy Bar пройдёт концерт резидента «Скотобойни» выступающего по псевдонимом WPCWE. Это российский электронный междисциплинарный проект, который близок к художественному искусству.
Их основные идеи: отображение культурнонравственного упадка, музыкальное выражение независимости мышления, постановка долгосрочных целей искусства.
Музыкант посетит Тулу в рамках весеннего турне по стране. На концерте ожидаются лучшие треки и новый материал.
Назад в будущее
Когда: 18 мая, суббота, 19.00
Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85
Цена:1000 р.
В Likerka Loft пройдет тематическая вечеринка новых технологий. Для гостей будет организован фуршет и бесплатные напитки, также организаторы готовят яркую шоу-программу, подарки и сюрпризы.
Я хотя бы попытался
Когда: 19 мая, воскресенье, 16.00
Где:"Типография", культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Вход по предварительной регистрации.
В основу авторского спектакля Александра Курца легла киноистория Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» и несколько других проектов.
В спектакле режиссер затронул важные темы: очередной эксперимент над собой, попытка обрести свободу индивидуумом в тюрьме, построенной из общества, одиночество в толпе, персональный бунт и пандемия свободы.
Арсенал-Краснодар
Когда:19 мая, воскресенье, 16.30
Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87
Цена: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
На центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 29-того тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и краснодарская команда «Краснодар».
III Тульский полумарафон
Когда: 19 мая, воскресенье, 09.00
Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Цена: 400- 1500 р., для болельщиков вход свободный.
В центральном парке им. Белоусова пройдет первый забег Тульского марафона. Соревнования станут частью III Всероссийского полумарафонаУчастникам предоставлено на выбор несколько дистанций: 300 м, 600 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21.1 км. Для болельшиков и гостей мероприятия будут будет работать развлекательная зона.
Холодное сердце
Когда: 18−19 мая, суббота-воскресенье, 11.00, 15.00
Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96
Цена: от 400 р. только в эти выходные цены на билеты снижены до 40%, билеты можно купить только в кассе цирка за наличный расчет. Перед началом представления Вы можете взять купон для розыгрыша, и заполнив его опустить в ящик.
Тульский цирк покажет зрителям шоу воды, магии и света по мотивам всеми любимой сказки «Холодное сердце»… танцующая на воде и парящая в воздухе! Это необычное шоу представляет собой синтез театра, цирка и невероятных спецэффектов.
Зрители увидят трюки и полеты воздушных гимнастов над водой, фантастический сюжет, красоту сценических костюмов, шквал света и 3-д водного лазерного шоу, а также иллюзионное шоу.
Шелест зеленой травы
Когда: 18−19 мая, суббота, 10.00
Где: Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, проспект Ленина, 34а
Цена: 150−300 р.
Интерактивная сказка для детей старше 3 лет от проекта «Кроха театр». Проект создан актрисами Тульского театра Драмы Ольгой Бауриной и Инной Медведевой.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Покемон. Детектив Пикачу
Цена: от 140 р.
В прокат выходит долгожданная экранизация известной серии аниме о карманных монстриках Покемонах. Главный герой Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Вместе с 21-летним сыном пропавшего Тимом он расследует историю таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана. Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.
Джон Уик 3
Цена: от 140 р.
В кино выходит продолжение истории знаменитого киллера в исполнении Киану Ривза, который вынужден противостоять лучшим убийцам со всем света, ведь за его голову назначена высокая награда. Чтобы защитить себя после убийства босса мафии в отеле «Континенталь» герою предстоит проявить все свои лучшие навыки, отточенные за время криминальной карьеры.