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Холодное сердце

Холодное сердце

Тульский цирк покажет зрителям шоу воды, магии и света по мотивам всеми любимой сказки «Холодное сердце»… танцующая на воде и парящая в воздухе! Это необычное шоу представляет собой синтез театра, цирка и невероятных спецэффектов.

Зрители увидят трюки и полеты воздушных гимнастов над водой, фантастический сюжет, красоту сценических костюмов, шквал света и 3-д водного лазерного шоу, а также иллюзионное шоу.

Стоимость: от 400 р. только в эти выходные цены на билеты снижены до 40%, билеты можно купить только в кассе цирка за наличный расчет. Перед началом представления Вы можете взять купон для розыгрыша, и заполнив его опустить в ящик.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
18 мая 2019, суббота
11:00
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18 мая 2019, суббота
15:00
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19 мая 2019, воскресенье
11:00
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