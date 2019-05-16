Тульский цирк покажет зрителям шоу воды, магии и света по мотивам всеми любимой сказки «Холодное сердце»… танцующая на воде и парящая в воздухе! Это необычное шоу представляет собой синтез театра, цирка и невероятных спецэффектов.

Зрители увидят трюки и полеты воздушных гимнастов над водой, фантастический сюжет, красоту сценических костюмов, шквал света и 3-д водного лазерного шоу, а также иллюзионное шоу.

Стоимость: от 400 р. только в эти выходные цены на билеты снижены до 40%, билеты можно купить только в кассе цирка за наличный расчет. Перед началом представления Вы можете взять купон для розыгрыша, и заполнив его опустить в ящик.