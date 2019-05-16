Холодное сердце
Тульский цирк покажет зрителям шоу воды, магии и света по мотивам всеми любимой сказки «Холодное сердце»… танцующая на воде и парящая в воздухе! Это необычное шоу представляет собой синтез театра, цирка и невероятных спецэффектов.
Зрители увидят трюки и полеты воздушных гимнастов над водой, фантастический сюжет, красоту сценических костюмов, шквал света и 3-д водного лазерного шоу, а также иллюзионное шоу.
Стоимость: от 400 р. только в эти выходные цены на билеты снижены до 40%, билеты можно купить только в кассе цирка за наличный расчет. Перед началом представления Вы можете взять купон для розыгрыша, и заполнив его опустить в ящик.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
18 мая 2019, суббота
11:00
18 мая 2019, суббота
15:00
19 мая 2019, воскресенье
11:00
19 мая 2019, воскресенье
15:00