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Былина

Былина

Фольклорный фестиваль «Былина», по традиции, развернется на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. В этот день гостей и участников ждет:

  • «Музей забытых ремесел»: знакомство с традиционными народными орнаментами в одежде и домашней утвари, мастер-классы от умельцев: ткачество, резьба по дереву, изготовление обережных кукол;
  • «Смакуха»: приготовление блинов на пеньках и меда из одуванчиков, дегустация блюд и напитков кухни Куликова поля, конкурс по растопке самоваров и чайные традиции;
  • «Лукоморье»: общение с лошадками и другими обитателями конного двора, строительство скворечников;
  • «Богатырская застава»: стрельба из лука, метание копья и сулицы, схватки на мягких мечах, фотографирование в доспехах, мастер-класс по каллиграфии;
  • «Городец»: городки, раскидай, метание метел и другие забавы с деревянными игрушками;
  • игра-приключение «Щит предков» — знакомство со всеми площадками праздника и выполнение нехитрых заданий в поисках баллов и призов.
Программа

9:00 Открытие регистрации участников конкурсной программы

10:00—15:00 Работа интерактивных площадок фестиваля: «Лукоморье», «Городец», «Музей забытых ремесел», «Смакуха», «Богатырская застава»

11:00 Торжественное открытие праздника и запуск большого воздушного змея

11:00—14:30 Выступления участников конкурсов «Травень» и «Грядуница» (награждение победителей — в 15:00)

11:00 Старт игры «Щит предков». В центре приема посетителей музея можно получить карточки для прохождения испытаний на всех площадках праздника

13:00 Подведение итогов игры «Щит предков». Награждение победителей в центре приема посетителей

13:30 Запуск воздушных змеев. Участвуют победители игры «Щит предков»

14:30 Танцевальный флешмоб «Бодринь»

Вход свободный.

Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
18 мая 2019, суббота
10:00
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