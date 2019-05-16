Фольклорный фестиваль «Былина», по традиции, развернется на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. В этот день гостей и участников ждет:

«Музей забытых ремесел»: знакомство с традиционными народными орнаментами в одежде и домашней утвари, мастер-классы от умельцев: ткачество, резьба по дереву, изготовление обережных кукол;

знакомство с традиционными народными орнаментами в одежде и домашней утвари, мастер-классы от умельцев: ткачество, резьба по дереву, изготовление обережных кукол; «Смакуха»: приготовление блинов на пеньках и меда из одуванчиков, дегустация блюд и напитков кухни Куликова поля, конкурс по растопке самоваров и чайные традиции;

приготовление блинов на пеньках и меда из одуванчиков, дегустация блюд и напитков кухни Куликова поля, конкурс по растопке самоваров и чайные традиции; «Лукоморье»: общение с лошадками и другими обитателями конного двора, строительство скворечников;

общение с лошадками и другими обитателями конного двора, строительство скворечников; «Богатырская застава»: стрельба из лука, метание копья и сулицы, схватки на мягких мечах, фотографирование в доспехах, мастер-класс по каллиграфии;

стрельба из лука, метание копья и сулицы, схватки на мягких мечах, фотографирование в доспехах, мастер-класс по каллиграфии; «Городец»: городки, раскидай, метание метел и другие забавы с деревянными игрушками;

городки, раскидай, метание метел и другие забавы с деревянными игрушками; игра-приключение «Щит предков» — знакомство со всеми площадками праздника и выполнение нехитрых заданий в поисках баллов и призов.

Программа

9:00 Открытие регистрации участников конкурсной программы

10:00—15:00 Работа интерактивных площадок фестиваля: «Лукоморье», «Городец», «Музей забытых ремесел», «Смакуха», «Богатырская застава»

11:00 Торжественное открытие праздника и запуск большого воздушного змея

11:00—14:30 Выступления участников конкурсов «Травень» и «Грядуница» (награждение победителей — в 15:00)

11:00 Старт игры «Щит предков». В центре приема посетителей музея можно получить карточки для прохождения испытаний на всех площадках праздника

13:00 Подведение итогов игры «Щит предков». Награждение победителей в центре приема посетителей

13:30 Запуск воздушных змеев. Участвуют победители игры «Щит предков»

14:30 Танцевальный флешмоб «Бодринь»

Вход свободный.