Былина
Фольклорный фестиваль «Былина», по традиции, развернется на территории Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. В этот день гостей и участников ждет:
- «Музей забытых ремесел»: знакомство с традиционными народными орнаментами в одежде и домашней утвари, мастер-классы от умельцев: ткачество, резьба по дереву, изготовление обережных кукол;
- «Смакуха»: приготовление блинов на пеньках и меда из одуванчиков, дегустация блюд и напитков кухни Куликова поля, конкурс по растопке самоваров и чайные традиции;
- «Лукоморье»: общение с лошадками и другими обитателями конного двора, строительство скворечников;
- «Богатырская застава»: стрельба из лука, метание копья и сулицы, схватки на мягких мечах, фотографирование в доспехах, мастер-класс по каллиграфии;
- «Городец»: городки, раскидай, метание метел и другие забавы с деревянными игрушками;
- игра-приключение «Щит предков» — знакомство со всеми площадками праздника и выполнение нехитрых заданий в поисках баллов и призов.
9:00 Открытие регистрации участников конкурсной программы
11:00 Торжественное открытие праздника и запуск большого воздушного змея
11:00 Старт игры «Щит предков». В центре приема посетителей музея можно получить карточки для прохождения испытаний на всех площадках праздника
13:00 Подведение итогов игры «Щит предков». Награждение победителей в центре приема посетителей
13:30 Запуск воздушных змеев. Участвуют победители игры «Щит предков»
14:30 Танцевальный флешмоб «Бодринь»
Вход свободный.