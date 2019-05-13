Открытие летнего сезона на Казанской набережной
17 мая Казанская набережная открывает летний сезон.
В рамках открытия туристического сезона там пройдут концерты, конкурсы и мастер-классы. Гостей и жителей города ждут спектакли и интерактивные игры, тематические ярмарки, стенд-ап-выступления и др.
Начиная с 14.00 будут работать тематические площадки на Тульской набережной:
14.00 — 20.30 Ярмарка хэнд-мейд мастеров
Беседка «Волна"
14.00 — 00.00 Площадка культурного центра «Типография» Беседка «Амфитеатр». Музыкальная площадка резидентов «Типографии» и фирменное кафе совместно с проектом «Реформа еды», где можно будет попробовать разные напитки, кофе и вкусные сэндвичи.
17.30 Стенд-ап шоу «Открытого микрофона» из «Типографии». Танцевальной музыкой от диджеев Pavel SVZ, ТONOTAK, ArseniyRos, Спот, Южный, Цветков, Кирюхин, Караулов, Колюпанов.
19.20 — 20.00 «Чаплин-шоу» (ТКЦ «Эрмитаж»)
Площадка «Театртула.ру"
17.00 — 20.00 Интерактивные игры от «Феликс — ново-клуб» (футбол, сумо и другие)
Хоккейная коробка
18.30 — 21.20 Концертная программа: выступления джаз-бэндов Digger Jazz Band, Red sparrow band, Позитив-бэнд «Джазоффрения"
19.30 Уличный спектакль-пантомима «Вторжение» (муз. А. Шнитке)
Беседка «Камерная"
В 21.30 Праздничный фейерверк.
В 19.00 от Крестовоздвиженской площади начнется пятничное уличное театрализованное шествие. И с этого момента весь летний сезон с таких пятничных шествий будут начинаться выходные.
Вход свободный.