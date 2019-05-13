афиша
афиша
Регистрация
Открытие летнего сезона на Казанской набережной

Открытие летнего сезона на Казанской набережной

17 мая Казанская набережная открывает летний сезон.

В рамках открытия туристического сезона там пройдут концерты, конкурсы и мастер-классы. Гостей и жителей города ждут спектакли и интерактивные игры, тематические ярмарки, стенд-ап-выступления и др.

Начиная с 14.00 будут работать тематические площадки на Тульской набережной:

14.00 — 20.30 Ярмарка хэнд-мейд мастеров
Беседка «Волна"

14.00 — 00.00 Площадка культурного центра «Типография» Беседка «Амфитеатр». Музыкальная площадка резидентов «Типографии» и фирменное кафе совместно с проектом «Реформа еды», где можно будет попробовать разные напитки, кофе и вкусные сэндвичи.

17.30 Стенд-ап шоу «Открытого микрофона» из «Типографии». Танцевальной музыкой от диджеев Pavel SVZ, ТONOTAK, ArseniyRos, Спот, Южный, Цветков, Кирюхин, Караулов, Колюпанов.

19.20 — 20.00 «Чаплин-шоу» (ТКЦ «Эрмитаж»)
Площадка «Театртула.ру"

17.00 — 20.00 Интерактивные игры от «Феликс — ново-клуб» (футбол, сумо и другие)
Хоккейная коробка

18.30 — 21.20 Концертная программа: выступления джаз-бэндов Digger Jazz Band, Red sparrow band, Позитив-бэнд «Джазоффрения"

19.30 Уличный спектакль-пантомима «Вторжение» (муз. А. Шнитке)
Беседка «Камерная"

В 21.30 Праздничный фейерверк.

В 19.00 от Крестовоздвиженской площади начнется пятничное уличное театрализованное шествие. И с этого момента весь летний сезон с таких пятничных шествий будут начинаться выходные.

Вход свободный.

Где и когда?
Казанская набережная
17 мая 2019, пятница
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.