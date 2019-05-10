Первый 1/4 финал Оружейной лиги
Первый четвертьфинал «Оружейной лиги» состоится 19 мая в 17:00 в Городском концертном зале. В игре примут участие девять команд.
- «Заряд», Владимир
- «Рожала, знаю!», Тула
- «ЯсноПонятно», Калуга
- «Идеально», Тула
- «Дикие чайки», Тула
- «Волосы недорого», Калуга
- «Дверной ПроЁм», Курск
- «Другая жизнь», Алексин
- «Без вариантов», Тула
Вход по пригласительным, которые можно получить в день игры в фойе Городского концертного зала или в сообществе встречи Вконтакте.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
19 мая 2019, воскресенье
17:00