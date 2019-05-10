Первый 1/4 финал Оружейной лиги

Первый четвертьфинал «Оружейной лиги» состоится 19 мая в 17:00 в Городском концертном зале. В игре примут участие девять команд.

«Заряд», Владимир

«Рожала, знаю!», Тула

«ЯсноПонятно», Калуга

«Идеально», Тула

«Дикие чайки», Тула

«Волосы недорого», Калуга

«Дверной ПроЁм», Курск

«Другая жизнь», Алексин

«Без вариантов», Тула

Вход по пригласительным, которые можно получить в день игры в фойе Городского концертного зала или в сообществе встречи Вконтакте.