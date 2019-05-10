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Первый 1/4 финал Оружейной лиги

Первый 1/4 финал Оружейной лиги

Первый четвертьфинал «Оружейной лиги» состоится 19 мая в 17:00 в Городском концертном зале. В игре примут участие девять команд.

  • «Заряд», Владимир
  • «Рожала, знаю!», Тула
  • «ЯсноПонятно», Калуга
  • «Идеально», Тула
  • «Дикие чайки», Тула
  • «Волосы недорого», Калуга
  • «Дверной ПроЁм», Курск
  • «Другая жизнь», Алексин
  • «Без вариантов», Тула

Вход по пригласительным, которые можно получить в день игры в фойе Городского концертного зала или в сообществе встречи Вконтакте.

 

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
19 мая 2019, воскресенье
17:00
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