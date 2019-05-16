III Тульский полумарафон

В центральном парке им. Белоусова пройдет первый забег Тульского марафона. Соревнования станут частью III Всероссийского полумарафонаУчастникам предоставлено на выбор несколько дистанций: 300 м, 600 м, 2 км, 5 км, 10 км, 21.1 км. Наличие мест можно уточнить по ссылке. Победители получат медали.

Выдача стартовых пакетов на месте старта будет осуществляться с 7.30 до 8.50.

Для болельшиков и гостей мероприятия будут будет работать развлекательная зона.

Стоимость: 400- 1500 р., для болельщиков вход свободный.