Дизайн-маркет «Конфетти»
18 и 19 мая дизайн-маркет «Конфетти» развернет свои красочные стенды в большом атриуме ТРЦ «Макси». Приглашаем туляков и гостей города за покупками товаров ручной работы и дизайнерских изделий.
Дизайн-маркет традиционно проводится четыре раза в год. Для гостей маркета это отличная возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома, авторские игрушки.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
18 мая 2019, суббота
10:00
19 мая 2019, воскресенье
10:00