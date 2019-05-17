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Дизайн-маркет «Конфетти»

Дизайн-маркет «Конфетти»

18 и 19 мая дизайн-маркет «Конфетти» развернет свои красочные стенды в большом атриуме ТРЦ «Макси». Приглашаем туляков и гостей города за покупками товаров ручной работы и дизайнерских изделий.

Дизайн-маркет традиционно проводится четыре раза в год. Для гостей маркета это отличная возможность увидеть и приобрести работы от талантливых дизайнеров, стильные украшения, аксессуары для декора дома, авторские игрушки.

Вход свободный.

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
18 мая 2019, суббота
10:00
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19 мая 2019, воскресенье
10:00
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