На Казанской набережной откроется летний сезон: афиша

Фото из архива Myslo.

Сегодня туляков и гостей города ждет насыщенная программа. Присоединяйтесь!

Сегодня, 17 мая, в Туле на набережной Упы стартует летний сезон. Для жителей и гостей города пройдут спортивные мероприятия, мастер-классы, интерактивы, выступят участники проекта «Уличный артист».

Открытие туристического сезона начнется с театрализованного шествия, продолжится активностями на Казанской набережной.

программа

16.00 — 20.00 — ярмарка хэнд-мейд мастеров, беседка «Волна» (со стороны ул. Мосина)

14.00 — 00.00 — культурный центр «Типография», Беседка «Амфитеатр»

19.30 — 20.30 — уличный спектакль-пантомима «Вторжение» (муз. А. Шнитке) (ТКЦ «Эрмитаж»), беседа «Камерная»

12.00 — 20.30 — локации от «Мануфактории» (дженга, хоккей и Энгри Бердс) аквагрим, площадь на Казанской набережной

17.00 — 20.00 — интерактивные игры от «Феликс-ново-клуб» (футбол, сумо и другие), хоккейная коробка

19.00 — 19.30 — уличное театрализованное шествие, музыкальный оркестр «Дерзкие струны», Крестовоздвиженская площадь

19.20 — 20.00 — «Чаплин-шоу» (ТКЦ «Эрмитаж»), площадка «Театртула.ру» (сбоку от башни Водяных ворот)

17.30 — 20.00 — выступления уличных артистов, локации по набережной и ул. Металлистов,

Сцена на Казанской набережной:

18.30 — 19.10 — Digger Jazz Band

19.10 — 19.20 — конкурс

19.20 — 19.40 — официальное открытие летнего туристического сезона «Тула. Лето. Море впечатлений»

19.20 — 20.10 — кроссовер-бэнд «Red sparrow band»

20.10 — 20.20 — конкурс

20.20 — 21.20 — позитив-бэнд «Джазоффрения»

21.20 — 21.30- Шоу огня и света «Стихия»

21.30 — пиротехническая открытка Фейерверк, Казанская набережная

21.30 — Проект «неТихие вечера, кафе «Mr.Cup»