В школе Богородицка воспитали династии музыкантов и настоящих композиторов

Фото из архива Богородицкой музыкальной школы.

В 1939 году в Богородицке открыли одну из старейших музыкальных школ области. В апреле ей исполнилось 80 лет. Ее история – маленькое отображение той жизни, которую прошла наша страна.

Основана решением ЦК партии

Музыкальную школу в Богородицке открыли ни много ни мало, в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) — об улучшении культурно-бытовых условий горняков Подмосковного угольного бассейна. Задачи перед работниками шахт ставились очень серьезные, и правительство старалось компенсировать это улучшением досуга — работой клубов, гастролями известных артистов, организацией детского свободного времени.

Оказалось, что интерес к занятиям музыкой в маленьком городе невероятно высокий — на сорок мест было подано свыше трехсот заявлений. По-видимому, это объяснялось и тем, что уроки музыки в то время в общеобразовательных школах были сведены к минимуму — они оставались в программе только до седьмого класса, и то всего лишь один час в неделю. В годы войны музыку вообще оставили только в младших классах, и начали возвращать в программу обучения лишь в конце пятидесятых годов.



Первый коллектив преподавателей.

Новой школе выделили двухэтажное здание бывшей мужской гимназии, а после революции школы второй ступени на улице Коммунаров. Произошло это, по-видимому, только спустя год после открытия школы, и за дату отсчета начала работы в то время принимали свершившийся переезд.

Во всяком случае, местная районка 14 января 1941 г. писала, что «скоро год со дня открытия Богородицкой музыкальной школы». Да и сын одного из первых педагогов Елены Алексеевны Май вспоминал, что школа открылась в 1940 году. Значит, в 1939-м, за неимением других помещений, занятия проходили где-то в съемных комнатках.

На новом месте существенно увеличили и количество учеников — теперь постигать основы музыкальной культуры могли 80 детей Богородицка. Обучение проходило на двух отделениях: фортепиано и народных инструментов (домра, четырехструнная испанская и шестиструнная гитары, балалайка). Как и во всей стране, срок обучения для народников составлял три года, на фортепиано — семь.

К первой годовщине со дня открытия школа получила чудесный подарок — два новых пианино ленинградской фабрики «Красный октябрь».

С началом войны работа музыкальной школы прекратилась, многие ее сотрудники ушли на фронт, в том числе преподаватели Сергей Николаевич Кузнецов и Сергей Иванович Артюхов.

Война нанесла и еще один неожиданный удар — школа лишилась своего помещения.

В разрушенном после военных действий городе не хватало жилья, и здание бывшей гимназии переделали под квартиры. А поскольку у нас нет ничего более постоянного, чем временное, люди живут здесь и по сей день.

Сложили печь из дворцового кирпича

С 1946 года школа начала новую, кочевую жизнь. За неимением помещения ее поселили за городом — в летнем корпусе пионерлагеря райкома угольщиков. Жилось трудно. Самая большая напасть — холодно. Попробовали, правда, сложить печку — из кирпичей разрушенного дворца Бобринских, но это все равно не спасало.

Из-за неприспособленности помещения областной отдел искусств постоянно грозил перевести Богородицкую музыкалку в другой район, где к ней отнесутся с большим вниманием. К счастью, своих угроз так и не осуществил.



Первый в области хор мальчиков, которым руководил П. В. Силин.

Самое удивительное, что никакие спартанские условия, необходимость пешком ходить за город на занятия не стали препятствием для тех, кто хотел познавать музыку. Ученики все равно были, хоть и не очень много — около тридцати человек. Но для тяжелой послевоенной жизни это тоже было неплохо. Более того — в 1947 году даже открыли отделение струнно-смычковых инструментов, а на народном отделении — класс баяна. И уж этот факт очень наглядно говорит о том, что востребованность музыкального образования была очень высокой.

В апреле 1948 года исполком Богородицкого райсовета счел дальнейшее пребывание музыкальной школы в здании пионерских лагерей недопустимым «из-за его неприспособленности и отдаленности от города». 20 мая 1948 года музыкалке отвели одну комнату в семилетней школе № 2 по улице Коммунаров. В этом здании впоследствии размещалась школа № 5, а сейчас — Пенсионный фонд. Прежний летний корпус пионерлагеря тоже в конце концов оказался востребованным — с 1971 года здесь находится художественная школа.

Соседство в одном здании шумных музыкантов и обычной школы создавало всем массу неудобств.

В конце концов пришлось опять съезжать — теперь уже во Дворец культуры Горняк, где дали аж две маленьких комнатки, и можно было спокойно репетировать.

К 1956 году удалось еще расшириться на одну комнатку. Теперь в музыкальной школе занимались дети от восьми до двенадцати лет на трех отделениях — скрипки, баяна и фортепиано. Годом раньше, в 1955-м, был открыт класс духовых инструментов — кларнет и труба.

В трудное послевоенное время влюбленные в свое дело педагоги отдавали все силы развитию и пропаганде музыкального искусства. Это первые директора школы Василий Сергеевич Подрезов и Елена Алексеевна Май, преподаватели Петр Алексеевич Теремецкий, Леонид Михайлович Комаров, Раиса Ивановна Кротова, Максим Петрович Медведев, Роман Степанович Курченков, Юлия Михайловна Никитина, Светлана Александровна Жерновенкова.

В 1957 году, после окончания вуза, пришла на работу выпускница первого набора 1939 г. Лия Константиновна Бекетова (Юрьева), и вся ее жизнь оказалась связана с музыкальной школой Богородицка. Впоследствии она возглавила фортепианный отдел и воспитала много прекрасных музыкантов.

Долгожданное новоселье

Наконец в 1956 году у школы появилось собственное здание на улице Урицкого, недалеко от центральной площади и по соседству с Пушкинским сквериком.



1956 г. Строительство нового здания.

Оно было построено по типовому проекту в стиле советский классицизм Богородицким стройуправлением треста «Тулшахтстрой». Здесь было восемь учебных классов и целый концертный зал на 250 мест. Первое время этот зал использовался как главная концертная площадка всего города, на которой выступали известные советские исполнители Галина Карева, Зара Долуханова, Юрий Милютин, Дина Иоффе, Владимир Ашкенази и другие. По обе стороны от входа поставили бюсты композиторов — Петра Чайковского и Модеста Мусоргского, которые бдительным взором настраивали приходящих сюда учеников на серьезный лад.

Новая школа обзавелась солидным трофейным немецким роялем. А в середине восьмидесятых годов стала радовать глаз добротным паркетом, который достался после ремонта дворца Бобринских, Рассчитана она была на 125 учащихся. К открытию приурочили организацию нового класса — виолончели, кроме тех, что уже существовали: фортепиано, скрипка, баян, кларнет, труба.

Большая заслуга в том, что у школы появилось новое здание принадлежит ее тогдашнему директору Василию Павловичу Силину. Энтузиаст своего дела, фронтовик, он возглавлял коллектив музыкальной школы 33 года. C 2007 года школа носит его имя.



Это директор школы В. П. Силин.

Новый учебный год 1957 года коллектив школы начал еще и с вечерним отделением. Первоначально на 50 мест, а к 1969 году тут занималось 205 учеников. Вечернее отделение открывалось с расчетом на взрослых, на деле же сюда поступали и дети старшего возраста, которые, из-за ограниченного числа мест, не смогли выдержать конкурс на дневное отделение. Но и взрослые тоже охотно посещали вечернее отделение. Среди таких учеников была, например, заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин Богородицка Людмила Сергеевна Масленникова.

На дневном отделении желающих постигать музыкальную грамоту оказалось так много, что администрацией города и школы было принято решение о строительстве пристройки. Примерно в 1971 году к школе было прирезано еще несколько классов, в результате чего стало 17 классных комнат. С появлением дополнительных учебных аудиторий появилась возможность открытия вечернего отделения на самоокупаемости.

За долгие годы работы школа выпустила более 3 000 учеников, многие из которых стали профессиональными музыкантами. В школе сложились целые династии музыкантов: Юрьевы, Кузнецовы, Лавровы, Любомудровы, Каримовы. Да и подавляющее большинство нынешних преподавателей во главе с директором школы Светланой Михайловной Демкиной — тоже ее выпускники.

Профессиональным композитором стал Глеб Май, который пишет рок-оперы, а также музыку к сериалам и художественным фильмам. Композиторской деятельностью занимается и Наталья Лаврова. Примадонной Свердловского театра оперетты и ведущим преподавателем вокала стала Наталья Семененко. Выпускница музыкальной Академии им. Гнесиных и преподавателем школы им. С. С. Прокофьева стала Наталья Демидова, закончившая школу по классу фортепиано у Марии Сергеевны Лавровой. Нина Феттер и ее сестра Жанна Молодцова, после окончания Горьковской консерватории стали педагогами и концертирующими музыкантами.