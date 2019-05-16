WPCWE
18 мая в Rob Roy Bar пройдёт концерт резидента «Скотобойни» выступающего по псевдонимом WPCWE. Это российский электронный междисциплинарный проект, который близок к художественному искусству.
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Их основные идеи: отображение культурнонравственного упадка, музыкальное выражение независимости мышления, постановка долгосрочных целей искусства.
Музыкант посетит Тулу в рамках весеннего турне по стране. На концерте ожидаются лучшие треки и новый материал.
Стоимость: 500 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
18 мая 2019, суббота
20:00