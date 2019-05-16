18 мая в Rob Roy Bar пройдёт концерт резидента «Скотобойни» выступающего по псевдонимом WPCWE. Это российский электронный междисциплинарный проект, который близок к художественному искусству.

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Их основные идеи: отображение культурнонравственного упадка, музыкальное выражение независимости мышления, постановка долгосрочных целей искусства.

Музыкант посетит Тулу в рамках весеннего турне по стране. На концерте ожидаются лучшие треки и новый материал.

Стоимость: 500 р.