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WPCWE

WPCWE

18 мая в Rob Roy Bar пройдёт концерт резидента «Скотобойни» выступающего по псевдонимом WPCWE. Это российский электронный междисциплинарный проект, который близок к художественному искусству.
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Их основные идеи: отображение культурнонравственного упадка, музыкальное выражение независимости мышления, постановка долгосрочных целей искусства.

Музыкант посетит Тулу в рамках весеннего турне по стране. На концерте ожидаются лучшие треки и новый материал.

Стоимость: 500 р.

 

Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
18 мая 2019, суббота
20:00
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