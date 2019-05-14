Ночь музеев в Туле: ночные экскурсии, концерты и огненное шоу

Вечером 18 мая тульские музеи откроют свои двери для посетителей в рамках всероссийской акции. «Элементы» – тема акции в этом году.

Главными элементами вечера станут ночные экскурсии, лекции, концерты и огненное шоу.

Тульский музей оружия, здание-«шлем»

Тула, ул. Октябрьская, 2.

Вход свободный с 18.00, мастер-классы, виртуальные аттракционы – от 150 р., фотозоны - от 50 р.

18.00−23.00.

Гостей ждет насыщенная программа – творческие мастер-классы по резьбе, чеканке, гравировке. Современные тульские мастера продемонстрируют искусство создания изделий из металла в горне и на наковальне, уникальные элементы тульской всечки. Знатоки-оружиеведы смогут посостязаться с молодой командой сотрудников музея в интеллектуальном блиц-турнире «Музейные баталии». Для юных посетителей — новая интерактивная программа «Музейка в поисках сокровищ» об исторических тайнах и легендах уникальных экспонатов. Завершится акция праздничным светомузыкальным представлением.

18.00−18.30 «На музейных подмостках». Торжественное открытие акции «Ночь музеев». Зал Славы российского оружия.

18.30−20.00 Интеллектуальный блицтурнир «Музейные баталии». Библиотека.

19.00−20.00 Культурно-образовательная программа «Музейка в поисках сокровищ». Экспозиция музея.

19.00 — 22.00 Мастер-классы школы тульских мастеров. Холл 1-го этажа музея:

Искусство тульской всечки и резьбы.

Ажур металла рукотворный.

Когда поет гончарный круг.

Кузнечное дело.

Стендовый моделизм.

19.30−23.00 Демонстрация фильмов о музее из серии «Шедевры запасников». Большой и малый конференц-залы.

22.50−23.00 Праздничное светомузыкальное представление. Территория музея.

Кластер «Октава». Экскурсия от музея Станка

Сбор участников перед входом на территорию церкви Рождества Богородицы со стороны улицы Демидовской по адресу: ул. Демидовская, 56-а.

Регистрация по ссылке.

19.00



Музей станка из «Октавы» проведет пешеходную экскурсию по Оружейной слободе и расскажет, как благодаря ремесленному производству Тула стала промышленным центром.

На экскурсии расскажут, каким образом и где начала развиваться тульская промышленность, и о тех, благодаря кому наш город стал индустриальным центром. Участники экскурсии поймут, почему современные туляки такие любознательные и какие еще нравы жители переняли от тульских кузнецов, а также увидят места первых оружейников и самоварных королей.

Тульский кремль

Музейно-выставочный комплекс на территории кремля

Вход свободный.

22.00 Музей приглашает самых смелых любителей тайн на экскурсию по башням кремля «Призраки старой крепости».

Древняя крепость хранит множество тайн, загадок и легенд, которые накопились за 500-летнюю историю. В этот вечер перед посетителями древней цитадели предстанут легенды из прошлого, так или иначе связанные с Тульским кремлём. Но истории не только будут рассказаны, ведь в этот вечер ожившие призраки крепости придут приветствовать слушателей.

Тульский областной художественный музей

Тула, ул. Ф. Энгельса, 64

Вход на территорию свободный, экскурсия 150 р., спектакль Театра Теней — 50 р.

18.00−00.00

18.00 Открытие выставки видеоарта «В этих снах наяву…». Экспозиция включает работы современных российских художников из программы международного фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом».

18.00−23.00 Тематическая экскурсия по русской и западноевропейской живописи. Участники познакомятся с произведениями художников ведущих европейских школ XVI — XX вв. Стоимость участия — 150 руб.

18.30, 19.30, 20.30 Детский спектакль Театра теней о колыбельных песнях разных стран и об истории их появления. Стоимость детского билета — 50 руб., сопровождающие — бесплатно (0+).

18.30 Перформанс московского художника Михаила Рошняка, одного из авторов выставки «Русский Букварь». Рошняк представит публике свой художественный перформанс как роман с буквой «М».

19.00 Джазовый концерт выпускницы ГИТИСа Александры Завьяловой.

19.30 Феерический спектакль «Венецианский карнавал» театра моды «Контур». В нём — царство масок, а жизнь напоминает театральные подмостки. Под масками рождается и умирает страсть, а персонажи итальянской комедии «Дель Арте» выходят на улицу и становятся действующими лицами карнавала.

19.50 Струнного квартет «Эль Классик». Коллектив регулярно выступает в музее в новом формате лекций-концертов.

20.10 Выступление джаз-бэнда «Билет на Марс». Свежие импровизации и джазовые стандарты, смелые обработки известных композиторов доставят удовольствие не только ценителям джаза.

21.00 Уличный перформанс «Вторжение» от театра «Эрмитаж». Спектакль о философских размышлениях о границах и взаимном перетекании миров.

21.30 выступление «Ла Верден». Заводные, четкие ритмы барабана в сочетании с пробирающим до самого сердца звучанием волынки, нежным пение скрипки и мощными аккордами мандочелло.

22.00 Огненное шоу от театра огня «Эра».(12+).

22.30−23.00 Концерт музыканта-импровизатора Александра Григорьева на площади Искусств. Пространство наполнится звуками экзотических инструментов (диджериду, джембе, калимба, ханг), напоминающими голоса самой Земли.

Тульский историко-архитектурный музей

Вход свободный, экскурсии - 300 р.

19.00-23.00

Ночные экскурсии на Всехсвятское кладбище (группа до 12 человек)

Сбор участников – возле Всехсвятского кафедрального собора

Стоимость: 300 р.



19.00-21.00 Открытие сезона вечерних прогулок по кладбищу. Экскурсия продолжительностью 1,5 часа отправляется от Всехсвятского кафедрального собора раз в 30 минут. В маршрут включены самые интересные надгробия, выполненные в различное время и в различных техниках (белокаменная резьба, мрамор, чугунное литье, ковка), позволяющие составить представление о развитии этого вида художественного искусства. Для безопасности и уюта рекомендуется приходить в удобной обуви (ямы и кочки), закрытой одежде (клещи и комары) и с фонариком (сумрачно).

Дом Крафта (пр. Ленина, 25)

Вход свободный.

Выставка работ Олега Кудряшова «По живому». Абстрактная графика крупнейшего отечественного художника теперь в самом центре Тулы. На вопросы об искусстве отвечает Денис Бычихин.

Дом Белявского (пр. Ленина, 27)

Вход свободный.

Выставка, посвященная пяти тулякам, кардинально изменившим город. Куратор выставки Настя Шеховцова расскажет о людях, причастных к созданию бренда бесперебойного оружейного производства, огромного общественного парка, который вырос на месте свалки, водопровода и полях ассенизации, и о тех, кто создал первый в Туле ночлежный дом и приют для слепых стариков.

Двор (пр. Ленина, 25-27)



19.00-23.00 Квест «Элементы ТИАМа». Участникам предстоит по фотографиям определись потаённые и удивительные места ТИАМа, составить из букв фразу и фотографироваться с ней. Первые 5 участников, которые опубликуют снимки ВКонтакте с хештегом #тиамэлементы, получат бесплатный билет на фестиваль авторской анимации «Сartoon'ная ночь», который состоится 15-16 июня.

20.00-23.00 Инсталляция «Стихийный сон» и «Беспредметный песок». Полежать под частной Луной Л. Тишкова и послушать звуки природы – бесценно. В инсталляции «Беспредметный песок» все желающие смогут порисовать цветным песком на огромном полотне.

Экскурсия в усадьбу А. С. Хомякова

Сбор участников – напротив музея «Тульские самовары»

Стоимость: 300р.

15.00 Экскурсионный автобус отправится через старинный район «Заречье» в единственную усадьбу рода Хомяковых, сохранившуюся практически в первозданном виде.

Тульский областной краеведческий музей

Тула, ул. Советская, 68

Стоимость мастер-классов — 100 р.

18.00−00.00

18.00 Авторская лекция сотрудника музея Сергея Демидова «Музыкальные магазины Тулы начала ХХ века». Стоимость участия — 100 руб. (12+)

19.00 Творческая группа Веры Трофимовой представит публике номера из фэнтези-мюзикла «Мелькор», мюзикла «Дорога в рай», музыкальной дамы «Роланд», а также презентует нескольких номеров из абсолютно нового проекта. Стоимость — 100 руб. (16+)

20.00 Поклонники народного творчества могут присоединиться к мастер-классу по авторской тряпичной кукле «Чудесный поросёночек». Занятие проведёт народный мастер России Ирина Агаева. Стоимость участия — 100 руб. (12+)

21.00 «Юбилейный Дом сокровищ». Эта экскурсия-викторина позволит узнать новые интересные факты и посоревноваться в знаниях. Победители викторины смогут подержать в руках подлинные зуб и фрагмент бивня мамонта, а также ледниковый валун. И сделать с ними фото на память! (12+)

22.00 Интеллектуальная костюмированная игра «Пурга истории: правда или вымысел?». Мероприятие позволит в увлекательной форме отличить исторические факты от нелепых домыслов. (12+)

Тульская Филармония им. Михайловского

Стоимость: 100 р.

18.30−22.00

Дом дворянского собрания

Тула, пр. Ленина, 44

18.30 Литературно-музыкальная программа «Неизвестный Толстой». Удивительный разговор с «ожившими» современниками великого писателя, его персонажами и с ним самим о том, как отдельные элементы личных переживаний и впечатлений художника собираются в целостную систему литературного произведения.

19.30 Интерактивная программа «Мир Тульской усадьбы». Рассказ о духовной и культурной жизни прошлого Тулы через историю родовых имений и усадебной жизни наших великих земляков, прославивших Тульскую губернию.

Тульская областная филармония им. Михайловского

Тула, пр. Ленина, 51

21.00 Концерт «Феерия в стиле свинг» при участии биг-бенда Губернаторского духового оркестра. В программе: джазовые стандарты, популярная отечественная и зарубежная джазовая музыка.

Ясная Поляна

Научно-культурный центр музея-усадьбы «Ясная Поляна»

Тула, ул. Октябрьская, 12–14

Вход свободный, обязательна предварительная запись по телефону: +7 (4872) 47-67-12.

16.00–19.00

Выставка «Цветущий май» в галерее «Ясная Поляна». На выставке представлено около 40 живописных работ тульских художников, посвященных красоте пробуждающейся весной природы.

Посещение книжной лавки и салона «Все художества».

16.00, 17.30 Обзорные экскурсии по дому купца Плахова, где можно будет ознакомиться с историей дома и мини-выставкой «Миллионная улица на старой открытке»

16.30, 18.00 Занятие для детей по рисованию с использованием нетрадиционных техник в галерее «Ясная Поляна». Народный мастер России Ольга Алексеевна Андреева.

Экскурсии в Музее-усадьбе «Ясная Поляна»

Стоимость: 200 р., все участники получат в подарок сок прямого отжима из яснополянских яблок.

19.00 Экскурсия «Овощной и лекарственный огород семьи Толстых: львиный хвост, устричный корешок и дереза варварская». Экскурсию проведет Владислав Воронцов, заведующий мемориальным природным комплексом музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Сбор – у входа в теплицу. Стоимость: 200 р.

19.30 Экскурсия «Исторические цветники Ясной Поляны: львиный зев, лакфиоль и барская спесь». Рассказывает Вероника Воронцова, заведующая сектором благоустройства территории музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Экскурсия начнется у входа в теплицу. Стоимость: 200 р.

20.00 Экскурсия «Яблоневые сады Ясной Поляны: скрыжапель, розмарин и апорт». В чем особенность садов Ясной Поляны, какие сорта хорошо подходят для соков, рассказывает Илья Толстой, прапраправнук Льва Толстого, создатель и руководитель компании «Яснополянские сады». Экскурсия начнется у входа в конюшню. Стоимость: 200 р.

Музей самоваров и бульоток

Парк-отель «Грумант», М-2 Крым, 201-й километр

Вход на территорию парка-отеля «Грумант» с 15.30 и все мероприятия бесплатны, фотосессия в костюмах и чаепитие – за дополнительную плату.

15.30−23.00

В годовщину со дня открытия музея организаторы приготовили для гостей интересную программу на «Ночь музеев» и много сюрпризов. Гости познакомятся с традициями русского чаепития и основными элементами кофейного стола.

15.30−23.00 Фотосессии в исторических костюмах

15.30 Концерт детских творческих коллективов

16.00 Мастер-класс «Леденцовая история»: готовим леденцы-самовары со вкусом имбирного пряника и малинового варенья

16.45 Квест «Тайны самоварной слободы»

17.30, 19.00, 21.30 Экскурсии в Музее самоваров и бульоток для детей и взрослых

20.00 «Майский вечер у самовара»: ужин и чаепитие с барбекю-меню и фирменным десертом «Вечер у самовара» от шеф-повара

21.00 Ретро-кинопоказ

Ремесленный двор «Добродей»

Тула, ул. 9 Мая, 1-г

Вход на территорию свободный, стоимость мастер-классов от 100 р.

16.00−23.00

В честь акции музей приглашает отправиться в видеоарт-путешествие по «Туле деревянной» и на экспресс-экскурсию по улице Резной, посетить творческие мастер-классы и этнографическую интерактивную выставку-мотив «Узоры о судьбе и о надежде», под открытым небом посмотреть фильмы о музеях Российской Федерации и поиграть в «Деревянные игры». Все желающие смогут принят участие в творческих мастер-классах в Кузнечной и Плотницкой слободах.

Любители тайн и загадок могут пройти сразу два испытания — крафт-игру с QR-кодом и «Бродилку-добродилку» по мотивам известных сказок.

16.00, 17.00 Стартует новый проект — откроется сказочная мастерская «Доброчитай» для самых маленьких посетителей.

18.00 Выступят лауреаты Тульского молодежного фестиваля-конкурса авторской песни «Аэроплан».

Выставочный зал

Тула, Красноармейский пр., 16

Стоимость: 60 р.

18.00−22.00

18.00 Новый спектакль театра «АНТИ».

21.00 Концерт группы Mir. T Арт-рок с элементами фолка, джаза и свободного полёта фантазии. Творчество обращено к поклонникам старого и нового русского рока, а также ко всем, кто ценит поэтически сильные, честные тексты; ко всем, кто любит живую, жёсткую, но мелодичную и искреннюю музыку. Арт-рок с элементами фолка, джаза и свободного полёта фантазии.

Музей «Тульские самовары»

Тула, ул. Менделеевская, 8

Стоимость: 200−250 р.

19.00−23.00

19.00 Квест-игра «Тайна самоварного мастера» (12+). В ходе игры вы совершите увлекательное путешествие по музею, познакомитесь с историей самоварного производства, традициями русского чаепития и поможете раскрыть тайну самоварного мастера. По окончании мероприятия все участники получат памятные призы. Стоимость: 200 р.

20.30 — мероприятие «Чайная вечеринка в восточном стиле» (12+). Под звуки китайской и японской музыки, в окружении сакуры, фонариков и мерцания свечей вы окунётесь в удивительный мир Востока. На мероприятии вы узнаете о традициях чаепития в Китае и Японии, продегустируете настоящий китайский чай, научитесь готовить традиционный японский взбитый чай мат-ча и продегустируете японский десерт из белого шоколада. Стоимость: 250 р.

22.30 — викторина «Самовар кипит — уходить не велит» (6+). Вопросы составлены по экспозиции музея. По итогам викторины победителей ждут памятные призы. Вход свободный.

Историко-мемориальный музей Демидовых

Тула, ул. Демидовская, 9

Стоимость: от 100 р.

18.00−23.00

Для гостей подготовлена специальная ночная программа «Тайна семьи Демидовых, или Скелет в шкафу». Посетители увидят полный комплекс предметов из драгоценных металлов, найденных в ходе археологических раскопок в родовой усыпальнице Демидовых. Сама усыпальница находится в западной части Николо-Зарецкого храма.

Посетителям представят уникальные серебряные кресты XVII — нач. XVIII вв., украшенные цветными эмалями, а также ювелирные изделия с вставками из драгоценных камней. Это образцы тонкого ювелирного искусства XVIII в. Особая же ценность состоит в том, что эти вещи в свое время принадлежали представителям и представительницам прославленной династии Демидовых.

Тульский военно-исторический музей

18.00−00.00

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

Московский вокзал

Вход свободный.

Музей приглашает посетить постоянные экспозиции военно-мемориального комплекса «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий». Гости смогут познакомиться с историей создания бронепоезда «Тульский рабочий», рассмотреть уникальный интерьер вагонов базы бронепоезда (вагон-клуб, вагон-пекарня, вагон-штаб), посетить паровоз и боевую бронеплощадку.

Здание на ул. Менделеевской, 12-в

Вход на территорию свободный, мастер-классы, квесты – 100−300 р.

18.00−00.00 Выставка «Время путешествовать по России» (6+). На выставке, организованной Тульским областным отделением Русского географического общества при участии молодежного центра «Спектр», будут представлены уникальные экспонаты, связанные с путешествиями наших земляков.

18.00−00.00 Демонстрация документальных фильмов «Время путешествовать по России» (6+). Всю ночь в режиме онлайн посетители МВК смогут смотреть лучшие документальные фильмы об известных путешественниках и самых красивых местах России.

18.00−22.00 Мастер-класс по плетению кольчуги (12+). Сотрудники музея не только расскажут всю историю кольчуги, но и покажут приемы и способы ее плетения.

18.00−00.00 Мастер-класс по изготовлению браслетов из кольчужных колец (12+). «Ночь музеев» может подарить вам на память эксклюзивный авторский сувенир, изготовленный собственными руками. Стоимость: 300 р.

18.00−22.00 Мастер-класс по старинным ремеслам: набойка по ткани и плетение на вилке (6+). Взрослые, и дети смогут сами сплести браслет в старинной технике плетение на вилке и проявить свое мастерство в набойке по ткани. Стоимость: 100 р.

18.00−22.00 Мастер-класс по сбору спилс-карты России (16+). Впервые в кремле каждый участник сможет проверить свои знания по географии России и в командной увлекательной игре собрать спилс-карту России.

18.00−20.00 Тир страйкбольной команды «Берсек» (12+). Если вы хотите попробовать свои силы во владении огнестрельным оружием, помериться силами в ловкости, точности, быстроте реакций на огневом рубеже, то страйкбольный тир клуба «Берсек» ждет вас. Стоимость: 100 р.

18.00−20.00 Квест «По военной дороге» (12+). Путешествие в героическое прошлое нашей Родины, участникам проявить смекалку и эрудицию, чтобы выполнить все задания на интерактивных станциях и добраться до победного 1945 г.

19.00−20.00 Интеллектуальная викторина «Время путешествовать» (16+). Участники смогут проверить свои знания по географии России.

20.00−21.00 Концерт известного в Туле клуба бардовской песни «Бригантина» (6+).

21.00, 22.00 Квест «Ключи от города» (12+). Посетителям музея предстоит разгадать старые шифры, выполнить задания и найти по картам музейные артефакты. Только тогда старый чемодан откроет все тайны об обыкновенных предметах с необыкновенными фронтовыми судьбами. Стоимость: взрослые — 200 р., студенты, пенсионеры — 150 р.

Тульский экзотариум

Новое здание в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

По цене входного билета: 200 руб. взрослый, 150 руб. детский и студенческий для студентов-очников, 100 руб. льготный: пенсионеры, инвалиды 3 группы, ветераны боевых действий.

18.00-22.00

Посетители экзотариума смогут принять участие в интересном и познавательном интеллектуальном занятии по биологии. С помощью игр, головоломок и развивающих мастер-классов гости познакомятся с миром «элементарных частиц». Посетители рассмотрят под микроскопом строение животной и растительной клетки, своими руками создадут макет простейшего организма, после чего продолжат знакомство со строением биологических объектов от клетки до сложноорганизованных приматов.

Дом-музей В.В. Вересаева

Тула, ул. Гоголевская, 82

Вход свободный, занятие по декупажу — 150 р.

18.00−21.00

18.00 Открытие выставки вышитых картин Светланы Зенкиной «Волшебная мелодия иглы» (6+). Дом-музей В. В. Вересаева в рамках ежегодной вечерней акции «Ночь музеев» приглашает на открытие выставки вышитых картин Светланы Зенкиной «Волшебная мелодия иглы». Вход свободный.

20.00 Новая встреча в рамках творческого проекта «Плюшкин магазин» (6+). Участники встречи познакомятся с интересным видом творчества — декупажем, его историей, с материалами, необходимыми для работы. В завершении встречи участников ждет мастер-класс, на котором они сделают декупаж небольшой вазочки. Стоимость: 150 р.

Мемориальный музей Н.И. Белобородова

Тула, пр. Ленина, 16

Стоимость: от 80 р.

18.00−00.00

Музыкально-поэтическая гостиная «Ноктюрны Эвтерпы в музее». Посетители познакомятся с творчеством талантливых туляков, которые хорошо известны в культурной среде города: Ольга Филатова — музыкант, краевед, лауреат всероссийских и международных конкурсов. А также Елена Гаденова — писатель, прозаик. член Союза российских писателей.

В программе — музыкальные и поэтические выступления приглашённых участников.

Музей П.Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10

Стоимость: 100 р.



18.00−23.00

Цветочный квест по основной экспозиции музея « Творчество П. Н. Крылова».

18.00 Праздничный концерт «Сиреневое настроение»

19.00 Выступление тульского иллюзиониста Анатолия Кириченко с программой «Сиреневая магия»

20.00, 20.30 Мастер-классы «Рисуем сирень» и «Ветка сирени». Стоимость: 100 р.

21.00 Творческая встреча с тульским художником Павлом Семеновым «Сиреневый авангард»

22.00 «Сиреневый кинозал» — просмотр художественного фильма «Ветка сирени».

Куликово Поле

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Для участия необходимо предварительно записаться по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 (906) 534-35-73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru.

19.00 Театрализованный квест «Это ЭЛЕМЕНТарно, Анна Евграфовна!» (6+) Музейный комплекс приглашает поучаствовать в настоящем детективном расследовании. Посетителям предстоит встретиться с хозяйкой деревни Моховое помещицей Анной Евграфовной Ахлёстышевой и принять участие в поисках утерянного завещания ее деда — известного русского историка Василия Никитича Татищева. Жители деревни помогут в этом. Кухарка, дворник, гувернантка-англичанка, экзальтированная тетушка — это еще не весь список персонажей детективной истории, которых удастся повстречать посетителям музейного комплекса.

Музей купеческого быта в Епифани

Стоимость: 150 р. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (48735) 7−22−65, e-mail: epifan@kulpole.ru.

18.00 Интерактивная программа «Элементы культуры. Традиции купеческого гостеприимства» (6+). Гостей приглашают побывать в усадьбе купца Байбакова, пройти с экскурсоводом по музейным залам, поиграть в лучших купеческих традициях: побегать в мешках, поводить хороводы, сыграть в городки, посоревноваться в перетягивании каната. В завершение состоится чаепитие у самовара с дегустацией фирменного чая и варенья.

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщина

Стоимость: 300 р. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3−15−46 или e-mail: mon@kulpole.ru.

17.00–19.00

Игровая программа «Искусство быть воином». Музей предлагает постичь три вида искусства и познакомиться с мастерством создания средневековых доспехов, стрельбы из лука и верховой езды.

В программе:

Демонстрация русского и ордынского женского и мужского костюма и доспехов. Посетители смогут облачиться в наряды и доспехи, а легкий грим превратит современных мужчин в настоящих воинов со средневековых миниатюр.

Знакомство с русским и ордынским оружием. Мастер-класс по стрельбе из лука в музейном тире.

Беседа о главном помощнике русского и ордынского воина — боевом коне, интересные факты и легенды о лошадях. Желающие смогут прокатиться в бричке.

Тульские древности

Тула, пр. Ленина, 47

Вход свободный, мастер-классы — 150−200 р.

17.00–22.00

17.00−18.00 Мастер-класс по валянию. Знакомство с новым обитателем Куликова поля — цаплей. Миниатюрную длинноногую красавицу сделают из шерсти на каркасе, освоив работу по балансировке фигурки. Стоимость: 200 р.

17.00−18.00 Концерт фолк-проекта «Ла Верден».

18.00−19.00 «Шерстяной флэшмоб». Создаем арт-объект вместе. Ткано-валяные и валяные габаритные изделия — сукно и войлоки — создавали совместно, иногда целой деревней, что являлось важным событием для участников. В музее общими усилиями изготовят валяное полотно, которое станет оригинальным арт-объектом. Посетители сначала разложат шерсть, а потом перейдут к валянию.



19.00−19.45 Мастер-класс «Маска, я тебя знаю!». Первая ассоциация, связанная с маской, — карнавал, Венеция… Но еще задолго до шумных итальянских карнавалов на Руси скоморохи из разнообразных материалов делали маски, передавая яркие характеры. На мастер-классе обратятся к исконным русским образам и сделают декоративную маску из шерсти, которая может пригодиться не вечеринке или украсить интерьер. Стоимость: 150 р.

19.50−20.30 Мастер-класс «Живые рукавички». Продолжая тему театра и традиционной русской культуры, музей предлагает смастерить куклу для домашнего театра. Это может быть богатырь или трехголовый Змей Горыныч. Эти куклы помогут разыграть спектакль по сюжетам былин и сказок. Основу для куклы — варежку — выполнят в технике мокрого валяния, дополнят декоративными элементами. Стоимость: 150 р.

19.00−19.45, 19.50−20.30 Театрализованные экскурсии «Сказание о Мамаевом побоище». Интерьеры экспозиции о Куликовской битве, полные ярких эпитетов тексты «Сказания о Мамаевом побоища» помогут представить, как князья собирались на битву, как шло сражение и что случилось с Мамаем после разгрома ордынского войска.

19.00−20.30 Турниры по средневековым настольным играм. Музей предлагает сыграть в средневековые настольные игры «Мельница», «Лиса и гуси».

20.30−22.00 Свободное посещение экспозиций музея «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров». Входной билет бесплатный (без экскурсии).

музей-заповедник В. Д. Поленова

На фестиваль вход свободный, выставка, мастер-класс: 100-150 р.

11.00–17.00

Территория музея-заповедника В. Д. Поленова

11.00 Фестиваль детского творчества «Курочка Ряба». Выступление детских творческих коллективов и выставка продажа.

Город мастеров

11.00-17.00 Выставка А. Майоров «Пасьянс накануне семнадцатого. Венецианская прогулка». Стоимость: 100 р.

Центр детского творчества (с. Страхово, ул. Школьная, 10)

11.00 Мастер-класс по декупажу и ошибану. Стоимость: 150 р.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

18.30-20.00

Вход свободный.



18.30 Спектакль «В ожидании Его». Творческий центр «Мир талантов» г. Пущино представляет спектакль по пьесе Михаила Хейфеца.

20.00 Натурологические прогулки по вечернему парку.

Богородицкий дворец-музей и парк

Парк имени А. Т. Болотова, 1

18.00-22.00

18.00-19.00

Фортепианный концерт классической и популярной музыки «Весенний каприз». Играет Валерия Белякова. (6+)

«Я знаю, что ты есть…» Творческий вечер поэта Бориса Кабака (г. Москва). (6+)

Экскурсионная программа по основной экспозиции музея «Очевидное и невероятное». (6+) В часы акции гости смогут посетить основную экспозицию Богородицкого дворца-музея и стать участником программы «Очевидное и невероятное», где будет предложены викторины.

21.00-21.30 Представление «Как же без театра!». Муниципальный театр «У Гаши». (6+)

21.30-22.00 «Музыка нас связала». Эстрадный концерт артистов г. Богородицка (6+)

Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева

Заокский р-н, с. Савино, д. 43

Вход свободный.

18.00 «Колокола тревоги» – мультимедийная лекция с элементами интерактива (6+)

Бежин луг

Чернский р-н, с. Тургенево, ул. Школьная, 13

Экскурсии – 50-100 р.

18.00–22.00

18.00 Экскурсия в каретный сарай. (6+) Гостям музея предлагают уникальную возможность ознакомиться с историей и строением кареты, посидеть на бричке, а также покормить лошадь. Стоимость: 50 р.

19.00 Тематическая экскурсия по музею «Крестьяне в «Записках охотника» и их быт». (6+) По мотивам произведения «Записки охотника» И. С. Тургенева предлагаем окунуться в атмосферу крестьян и их быта в тематической экскурсии. Стоимость: 100 р.

20.00 Инсценировка «Бежин луг». (6+) Театральные зарисовки по мотивам рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг». Стоимость: 50 р.

21.00 Практическое занятие «Учимся прясть на прялке». (12+) Уникальное практическое занятие, где сотрудники музея продемонстрируют и обучат, как прясть на прялке. Стоимость: 50 р.

Музей гармони Деда Филимона

Тула, ул. Менделеевская, 9

Стоимость: взрослый – 350 руб., детский билет – 250 руб.

18.00, 19.30, 21.00 Театрализованная программа «Звала гармонь бойца».

Щекинский художественно-краеведческий музей

Ул. Ленина, 18

Вход свободный, экскурсия – 40-60 р.

17 мая

12.00 «Волшебный мир театра». Интерактивная экскурсия, рассказывающая об актерах, родившихся на тульской земле, с элементами театрализации в рамках проведения Года театра в России.

18 мая

11.00 «История маленького города». Экскурсия, рассказывающая об истории Щекино от промышленных мероприятий братьев Гилль до развития крупной европейской компании «Щекиноазот». Стоимость: 40-60 р.

15.00 «Я – художник». Мастер-класс по живописи с историческим экскурсом в историю возникновения красок, посвященная 150-летию со дня открытия таблицы Менделеева.