В культурном центре «Типография» пройдет моноспектакль «Я хотя бы попытался!» по мотивам фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки».

Спектакль представит петербургская театральная мастерская «Следы».

В основу авторского спектакля Александра Курца легла киноистория Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» и несколько других проектов.