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Я хотя бы попытался

Я хотя бы попытался

В культурном центре «Типография» пройдет моноспектакль «Я хотя бы попытался!» по мотивам фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки».
 
Спектакль представит петербургская театральная мастерская «Следы».
В основу авторского спектакля Александра Курца легла киноистория Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» и несколько других проектов.

В спектакле режиссер затронул важные темы: очередной эксперимент над собой, попытка обрести свободу индивидуумом в тюрьме, построенной из общества, одиночество в толпе, персональный бунт и пандемия свободы.

Длительность спектакля: 1час 10 минут без антракта
 
Вход по предварительной регистрации.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 мая 2019, воскресенье
16:00
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