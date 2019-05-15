Я хотя бы попытался
В культурном центре «Типография» пройдет моноспектакль «Я хотя бы попытался!» по мотивам фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки».
Спектакль представит петербургская театральная мастерская «Следы».
В основу авторского спектакля Александра Курца легла киноистория Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» и несколько других проектов.
В основу авторского спектакля Александра Курца легла киноистория Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» и несколько других проектов.
В спектакле режиссер затронул важные темы: очередной эксперимент над собой, попытка обрести свободу индивидуумом в тюрьме, построенной из общества, одиночество в толпе, персональный бунт и пандемия свободы.
Длительность спектакля: 1час 10 минут без антракта
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 мая 2019, воскресенье
16:00