Туляки выбрали три лучших продуктовые супермаркеты-2019

С 16 апреля по 16 мая мы проводили на Myslo голосование за лучшие продуктовые супермаркеты в Туле. Теперь мы знаем, в какой супермаркет туляки чаще всего ходят за продуктами и другими повседневными товарами.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 16 мая, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал SELGROS — он набрал 1515 голосов!

Второе место и 1328 голосов получил GLOBUS.

Третье место и 883 голоса туляки отдали супермаркету «ЛЕНТА».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание супермаркета.

Магазины, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг продуктовых супермаркетов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.