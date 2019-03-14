Выходные в Туле: 15-17 марта

Традиционный обзор тульских событий от Myslo: Ундервуд и Ална Минулина, матч «Арсенала» и многое другое.

Концерты

Когда: 15 марта, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1100 р.

На сцене Harat's pub выступит группа «Ундервуд» с новой программой «Всё, что надо». Музыканты готовы порадовать слушателей не только хитами, но и абсолютно новыми песнями.

Когда: 15 марта, пятница, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 700 р.

Концерт пройдет в рамках большого тура по стране в честь 20-летия группы.

Нижегородская команда 7000 $, созданная на заре нового тысячелетия, сегодня имеет тысячи преданных фанатов по всей стране и заслуженно входит в число хедлайнеров нашей альтернативной сцены. Год от года экспериментируя, развиваясь и завоевывая все новых поклонников, 7000 $ следуют своей главной цели — делать честную музыку, которая поможет изменить мир или кого-то в этом мире! Основные музыкальные стили, на которые опирается коллектив — альтернативный металл и рэп-кор.

Когда: 15 марта, пятница, 20.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 400 р. и 300 р. по предпродаже.

Алёна Минулина — артист независимой сцены, диджей, битбоксер, певица, участница телепроекта «Главная Сцена» и чемпион России по Live Looping.



Live Looping — это оригинальный жанр исполнения различных музыкальных направлений. На своих концертах Алена с помощью голоса, битбокса и электроники, создаёт необычные композиции, наполненные энергией и самобытностью.

Когда: 17 марта, воскресенье, 16.00

Где: Тульский областной художественный музей

Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: Взрослые – 300 руб., пенсионеры и студенты – 150 руб.,дети (с 6 до 16 лет) -100 руб. Дети от 0 до 6 лет – вход бесплатный.

Концерт струнного ансамбля El Classic.

В рамках концерта ансамбль представит гостям музыкальные миниатюры, рисующие яркие образы весны, любви, мечты и страсти. Слушателей ждет встреча с произведениями Генделя, Вивальди, Бизе, Чайковского и других известных композиторов! Приходите и подарите приятный вечер себе и своим близким!

Когда: 16 марта, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: от 800 р, в день концерта 1000 р. Fan билет (Ранний вход, посещение саунд-чека, фото автограф-сессия до концерта) - 1200 р, в день концерта 1500 р.

Выступления сольного проекта Сергея Маврина всегда славились необычайным драйвом и искренностью, мастерством исполнения, и надолго запоминаются всем, кто их посетил. В честь двадцатилетия музыканты подготовили специальную программу, в которую вошли песни, не исполнявшиеся на концертах много лет, а также композиции, не звучавшие со сцены никогда. За 20 лет многое менялось в его группе, и на данном этапе она является одной из самых неординарных на отечественной металл-сцене. Выступления коллектива всегда остаются яркой вспышкой в памяти.

Вечеринки

Когда: 16 марта, суббота, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный.

Трибьют Ляписа Трубецкого.

«Трубецкой» — это самая известная рок-группа Республики Беларусь. Концертная география коллектива с неизменными аншлагами распростерлась от Таллина до Новосибирска, от Москвы и до Тбилиси.

Театр

Когда: 15 марта, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: от 800р. до 2200р.

На сцене Городского концертного зала состоится премьера комедии-интриги по пьесе Э. Скриба «Стакан Воды». Спектакль от режиссера известнейших спектаклей Москвы «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта», «Боинг-Боинг», «Блэз», «Загнанных лошадей пристреливают».

Спектакль покоряющий своей красотой и зрелищностью. Великолепный актерский состав Екатерина Климова, Филипп Бледный, Ольга Тумайкина, Татьяна Лютаева, Сергей Алдонин.



Это ярко закрученная политическая комедийная интрига на основе любовной истории. По сюжету действия мы видим, что «мелкие» личные интересы вершат историю страны, что для любви не важны занимаемые высокие посты и законы парламента, что судьба человека зависит от ничтожных и непредсказуемых эмоций.

События

Когда: 16 марта, суббота, 17.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»,

Тула, Красноармейский проспект, 16

Вход свободный.

В преддверии Всемирного дня поэзии Выставочный зал приглашает всех желающих на творческую встречу с певицей и поэтессой Марией Денисовой. Мария закончила Зареченскую детскую школу искусств, получила образование в Институте современного искусства (Москва) по специальности «Музыкальное искусство эстрады», профиль – эстрадно-джазовое пение. В сентябре 2015 года она поступила в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на факультет искусств.

Сегодня Мария Денисова – профессиональная певица, лауреат российских и международных конкурсов по вокалу, поэтесса, преподаватель. Встреча в Туле позволит всем желающим познакомиться с её творчеством и пообщаться в неформальной обстановке.

Выставки

Когда: 15 марта, пятница, 16.00

Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр,

Тула, проспект Ленина, 47

Вход свободный.

15 марта в Музейно-выставочном центре «Тульские древности» открывается выставка живописи Антона Чубакова.

Живопись Антона не шумная, не суетная, она рассчитана на долгое всматривание и тихое сопереживание. В своем творчестве он стремится к красоте и правде в живописи, а правда в искусстве дается не просто.

Жанры натюрморта и пейзажа, представленные на выставке «Душа хранит», более всего отражают любовь и счастливое созерцание окружающего нас мира. Детские воспоминания и образы, привитые во время учебы в художественных заведениях, подсказали автору найти свой путь в искусстве. Его пейзажи, написанные в традиционной живописной манере, удивительно современны своими интонациями просветленной гармонии и чистой духовности. Натюрморты продолжают традиции русской пленэрной реалистической школы.

Спорт

Когда: 16 марта, суббота, 19.00.

Где: Арсенал, центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Когда: 15 марта, пятница, в 19.00 и 16 марта, суббота, в 14.00.

Где: «Новое поколение», Тула, Тула, ул. Металлургов 22а

Вход свободный.

БК «Арсенал» примет на своей площадке тобольский «Нефтехимик». Кстати, в стане соперника играет Никита Клюндиков — мастер трипл-даблов.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души — и что Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.

Цена: от 140 р.

Мультфильм расскажет о приключениях необычного десятилетнего мальчика Гурвинека из Чехии. Герой мечтает лишь об одном — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, мальчик отделается от нападок школьных задир, а отец станет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки, рыжеволосой Майи, в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.

Цена: от 140 р.

Юная Катя, знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение — устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома... Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.