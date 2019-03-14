Хотите красивую свадьбу или шикарный юбилей? Добро пожаловать в «Шартрез»!

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вас ждет незабываемый вечер: пышный банкет, изысканные блюда, море музыки и позитивных эмоций! Мы уверены: вы останетесь довольны праздником.

Готовитесь к свадьбе и выбираете, где ее отпраздновать? В «Шартрез» есть всё, что нужно для проведения пышного торжества: два больших банкетных зала, современное музыкальное оборудование, модный декор, уютное и комфортное помещение.

Банкетный зал, расположенный на нижнем этаже, свободно вмещает в себя от 40 до 80 человек.

Второй банкетный зал — побольше. В нем могут уместиться от 100 до 200 гостей.

Мебель оформлена в нежных зеленоватых оттенках. Если вам понравится этот декор, «Шартрез» предоставит его абсолютно бесплатно.

Если же вы захотите другое оформление, заведение предложит услуги декоратора по приемлемой цене.

«Шартрез» следит за всеми новинками в мире свадебной моды и может подсказать, что будет в тренде в этом сезоне. Хотите что-то свое, особенное? Пожалуйста! Декоратор поможет вам реализовать ваши идеи. Приятный бонус от заведения — в отличие от других ресторанов здесь вам не придется платить за мольберт для плана рассадки гостей.

По прогнозам экспертов, в этом свадебном сезоне в моде будут коралловые оттенки, нежная бирюза и пудровые тона. Также сейчас уходят от идеи традиционного украшения арок, они прекрасно смотрятся и в деревянном оформлении. Например, вот так:

Со временем меняются и свадебные традиции. Так, на смену битья бокалов пришла другая, более красивая и оригинальная, – горка из шампанского. В «Шартрез» доступна эта услуга.

Очень популярна среди будущих молодоженов европейская рассадка гостей — когда за столиками располагают от 4-х до 10 человек. Такой способ позволяет усадить приглашенных по возрасту или по интересам. Весьма изысканно смотрятся на свадьбах круглые столы — необычно и красиво.

В «Шартрез» будущим молодоженам помогут составить банкетное меню. Средний чек на гостя выйдет от 1800 до 2300 рублей. Размер порций по меню вас не разочаруют — ваши гости голодными точно не уйдут!

Кухня — русско-европейская. Но если есть особые пожелания, в заведении вам пойдут навстречу.

Важная ремарка — алкоголь, соки, воды, фрукты, сладкое и торт молодожены приносят сами. Пробкового сбора в «Шартрез» нет.

Куда же на свадьбе без танцев и веселья? В заведении есть современное музыкальное оборудование, своя светомузыка и большой танцпол. Будет, где развернуться во время свадебных конкурсов и жарких танцев.

В весенне-летний период для гостей доступен уютный и красивый внутренний дворик. При желании там можно провести выездную регистрацию. Смотрится романтично и эффектно!

Прямо как кадр из фильма:

Во дворике можно также организовать небольшой фуршет, пока гости ждут жениха и невесту. По желанию молодоженов можно пригласить саксофониста.

Даже если в «Шартрез» одновременно будут проходить две свадьбы, пересекаться они не будут: в каждом банкетном зале — отдельный выход, так что за это можно не переживать.

для юбилеев

При желании большой банкетный зал делится на два маленьких. Это отличный вариант для проведения дней рождения и других праздников в кругу своих друзей и близких.

Проведите свое торжество в уютном месте!

Адрес: Тула, Щекинское шоссе, 1-а.

Телефоны: 71-02-03, 8 (930) 899-88-00 .

Для гостей доступна парковка.