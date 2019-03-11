Пиковая дама: Зазеркалье
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 14.03.2019
Режиссер:
Александр Домогаров мл.
Актеры:
Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплев, Эльвира Шилова, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков, Владимир Канухин, Алена Швиденкова, Ян Алабушев
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
83 мин
Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души — и что Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.
Сегодня
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|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:10
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|18:00
|Киносити
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:20
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|18:50
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|19:25
|Алмаз Синема
|19:45
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|19:50
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|21:35
|Киносити
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:00
|Азимут (Богородицк)
|23:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
Завтра
|10:40
|Киносити
|11:25
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|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Азимут (Богородицк)
|13:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:20
|Киносити
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:10
|Киносити
|18:00
|Киносити
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:50
|Химик (Ефремов)
|19:25
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:00
|Азимут (Богородицк)
|23:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
|00:20
|Синема Стар
16 марта, суббота
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|11:25
|Химик (Ефремов)
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Азимут (Богородицк)
|13:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:20
|Киносити
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:10
|Киносити
|18:00
|Киносити
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:50
|Химик (Ефремов)
|19:25
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:00
|Азимут (Богородицк)
|23:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
|00:20
|Синема Стар
|01:10
|Киносити
17 марта, воскресенье
|10:40
|Киносити
|11:25
|Химик (Ефремов)
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Азимут (Богородицк)
|13:35
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|15:50
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|16:10
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|18:00
|Киносити
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:20
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|18:50
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|19:25
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:00
|Азимут (Богородицк)
|23:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
|00:20
|Синема Стар
|01:10
|Киносити
18 марта, понедельник
|10:40
|Киносити
|12:10
|Алмаз Синема
|12:30
|Киносити
|13:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:20
|Киносити
|16:10
|Киносити
|18:00
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:25
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:20
|Киносити
|23:25
|Алмаз Синема
19 марта, вторник
|10:40
|Киносити
|11:25
|Химик (Ефремов)
|12:30
|Киносити
|13:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:20
|Киносити
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:10
|Киносити
|18:00
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:50
|Химик (Ефремов)
|19:45
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|23:20
|Киносити
20 марта, среда
|10:40
|Киносити
|11:25
|Химик (Ефремов)
|12:30
|Киносити
|13:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:35
|Азимут (Богородицк)
|14:20
|Киносити
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:10
|Киносити
|18:00
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:50
|Химик (Ефремов)
|19:45
|Киносити
|19:50
|Синема Стар
|21:35
|Киносити
|21:50
|Химик (Ефремов)
|22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:00
|Азимут (Богородицк)
|23:20
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
13:35
18:20
22:00
|Алмаз Синема
|
12:10
19:25
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:35
18:20
22:00
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
19:45
21:35
23:20
|Синема Стар
|
19:50
|Химик (Ефремов)
|
11:25
15:50
18:50
21:50
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
13:35
18:20
22:00
|Алмаз Синема
|
12:10
19:25
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:35
18:20
22:00
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
19:45
21:35
23:20
|Синема Стар
|
19:50
00:20
|Химик (Ефремов)
|
11:25
15:50
18:50
21:50
16 марта, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
13:35
18:20
22:00
|Алмаз Синема
|
12:10
19:25
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:35
18:20
22:00
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
19:45
21:35
23:20
01:10
|Синема Стар
|
19:50
00:20
|Химик (Ефремов)
|
11:25
15:50
18:50
21:50
17 марта, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
13:35
18:20
22:00
|Алмаз Синема
|
12:10
19:25
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:35
18:20
22:00
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
19:45
21:35
23:20
01:10
|Синема Стар
|
19:50
00:20
|Химик (Ефремов)
|
11:25
15:50
18:50
21:50
18 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:10
19:25
23:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:35
18:20
22:00
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
19:45
21:35
23:20
|Синема Стар
|
19:50
19 марта, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:35
18:20
22:00
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
19:45
21:35
23:20
|Синема Стар
|
19:50
|Химик (Ефремов)
|
11:25
15:50
18:50
21:50
20 марта, среда
|Азимут (Богородицк)
|
13:35
18:20
22:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:35
18:20
22:00
|Киносити
|
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
19:45
21:35
23:20
|Синема Стар
|
19:50
|Химик (Ефремов)
|
11:25
15:50
18:50
21:50