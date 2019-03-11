Пиковая дама: Зазеркалье

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 14.03.2019

Режиссер: Александр Домогаров мл.

Актеры: Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплев, Эльвира Шилова, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков, Владимир Канухин, Алена Швиденкова, Ян Алабушев

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 83 мин

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души — и что Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.