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Пиковая дама: Зазеркалье

Пиковая дама: Зазеркалье

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.03.2019
 
Режиссер:
Александр Домогаров мл.
  
Актеры:
Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплев, Эльвира Шилова, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков, Владимир Канухин, Алена Швиденкова, Ян Алабушев
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покрытое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души — и что Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.

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18:00 Киносити
18:20 Азимут (Богородицк)
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:50 Химик (Ефремов)
19:25 Алмаз Синема
19:45 Киносити
19:50 Синема Стар
21:35 Киносити
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 Азимут (Богородицк)
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12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Азимут (Богородицк)
13:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:20 Киносити
15:50 Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
18:00 Киносити
18:20 Азимут (Богородицк)
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:50 Химик (Ефремов)
19:25 Алмаз Синема
19:45 Киносити
19:50 Синема Стар
21:35 Киносити
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
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23:20 Киносити
23:25 Алмаз Синема
00:20 Синема Стар
16 марта, суббота
10:40 Киносити
11:25 Химик (Ефремов)
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Азимут (Богородицк)
13:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:20 Киносити
15:50 Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
18:00 Киносити
18:20 Азимут (Богородицк)
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:50 Химик (Ефремов)
19:25 Алмаз Синема
19:45 Киносити
19:50 Синема Стар
21:35 Киносити
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:00 Азимут (Богородицк)
23:20 Киносити
23:25 Алмаз Синема
00:20 Синема Стар
01:10 Киносити
17 марта, воскресенье
10:40 Киносити
11:25 Химик (Ефремов)
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
13:35 Азимут (Богородицк)
13:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:20 Киносити
15:50 Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
18:00 Киносити
18:20 Азимут (Богородицк)
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:50 Химик (Ефремов)
19:25 Алмаз Синема
19:45 Киносити
19:50 Синема Стар
21:35 Киносити
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
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01:10 Киносити
18 марта, понедельник
10:40 Киносити
12:10 Алмаз Синема
12:30 Киносити
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14:20 Киносити
16:10 Киносити
18:00 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:25 Алмаз Синема
19:45 Киносити
19:50 Синема Стар
21:35 Киносити
22:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:20 Киносити
23:25 Алмаз Синема
19 марта, вторник
10:40 Киносити
11:25 Химик (Ефремов)
12:30 Киносити
13:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
14:20 Киносити
15:50 Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
18:00 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:50 Химик (Ефремов)
19:45 Киносити
19:50 Синема Стар
21:35 Киносити
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
23:20 Киносити
20 марта, среда
10:40 Киносити
11:25 Химик (Ефремов)
12:30 Киносити
13:35 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
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14:20 Киносити
15:50 Химик (Ефремов)
16:10 Киносити
18:00 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Азимут (Богородицк)
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19:45 Киносити
19:50 Синема Стар
21:35 Киносити
21:50 Химик (Ефремов)
22:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
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