Как стать полицейским?

По призванию

Заместитель начальника отдела химико-физических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Тульской области Екатерина Колосова в профессии уже более 10 лет.

За это время она ни разу не пожалела, что выбрала этот путь:

– Когда я сюда пришла, то была совершенно очарована тем, что здесь творится. День на день не похож, всё время что-то новое. Например, обнаруживают лабораторию по изготовлению наркотиков, привозят нам образцы наркотических веществ и оборудование. Нам же надо разгадать загадку и сложить этот пазл, чтобы понять, как изготавливался тот или иной наркотик, из чего его варили. Порой это очень нелегко. Например, в 2016 году обнаружили мефедроновую лабораторию. Было очень сложно понять, как из, казалось бы, кучи мусора и едких химикатов были созданы наркотические вещества. Нам приходилось работать в защитных костюмах и масках, потому что запах стоял просто невыносимый. В результате всё же выяснили, как готовили и из чего. Самое крутое в этой работе – понимание, что мы помогли пресечь распространение наркотиков, изъяли партию левого алкоголя. Такое удовлетворение испытываешь от этого!

Кристина Григорьевская – лейтенант юстиции, работает следователем в отделе полиции «Привокзальный» около полугода. Решение о том, что будет служить в родном городе, Кристина приняла еще на первом курсе и по окончании обучения в вузе по целевому назначению приехала в Тулу.

Кристина признается, что быть следователем – это ее детская мечта:

– Смотрела фильмы и вдохновлялась мужеством сотрудников полиции, их умом, умением находить выход из любой ситуации. Я очень хотела быть похожей на следователей – строгих женщин, которые ходят в форме и решают сложные вопросы. Но тогда я еще не понимала в действительности всю сложность и ответственность сотрудника полиции перед государством и народом. Именно от умения следователя забыть про собственные эмоции и принимать решение, только руководствуясь законами, порой зависит судьба человека. В настоящий момент, поскольку я являюсь молодым специалистом, мне во многом помогают мои коллеги и старшие товарищи. Я чувствую себя членом сплоченной команды, внутри которой тебя всегда поддержат. Я думаю, что это самое важное для нашей работы. Очень приятно слышать от людей слова благодарности за помощь. А что же должен делать сотрудник полиции? Конечно, помогать людям. Идти в полицию только за стабильностью, за зарплатой – этого мало, нужно хотеть помогать людям, и тогда будет результат.

Рожден служить Дмитрий Баранов – старший оперативный дежурный дежурной части УМВД России по Тульской области. Его работа заключается в приеме звонков на телефон доверия, анонимные и неанонимные жалобы и сообщения о преступлениях. Дмитрий свой трудовой путь начал в армии, отслужил 10 лет. А когда в 2014 году очередной контракт кончился, решил, что пора открывать новую страницу своей жизни. На тот момент он жил в Калуге, там и начал карьеру полицейского. А в прошлом году перевелся в Тулу.

– Наверное, призвание у меня – служить, не могу я «на гражданке», поэтому и стал полицейским после увольнения из Вооруженных сил. Освоился в новой профессии достаточно быстро. Моя работа – это постоянное взаимодействие с людьми. Звонящие – люди разные, но с каждым нужно общаться максимально вежливо. Даже если человек не доволен чем-то, кричит, я не имею права нагрубить ему в ответ. Хорошая смена – это когда знаешь, что смог кому-то помочь.

Главный эксперт традиционно-криминалистических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Тульской области Владимир Степанов в другой профессии себя просто не представляет.

– В 2001 году, после окончания службы в армии, начал службу в полиции с кузницы кадров – патрульно-постовой службы. А через год прошел профподготовку и стал экспертом. Тогда же поступил в юридический вуз – в детстве мечтал закончить его и стать адвокатом. Закончил, но адвокатом уже быть не хотел, мне нравилось работать экспертом-криминалистом. Сейчас у меня есть допуски на проведение шести экспертиз: дактилоскопической, трасологической, экспертизы холодного оружия, баллистической, почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов. Каждая из них требует времени и предельной внимательности. Например, принесли взятые с места преступления отпечатки пальцев. Я их изучаю, сравниваю с имеющимися в базе дактилокартами. Если таких отпечатков еще нет в базе, то кодирую и заношу их. В работе в полиции нравится стабильность, возможность профессионального роста и получения бесплатного образования.

Пути открыты для всех Даже если у вас нет юридического образования, но очень хочется работать в полиции, это вполне возможно. Так, биолог по образованию Ольга Овчаренко 18 лет служит в правоохранительных органах. До расформирования ФСКН России проводила экспертизу наркотических веществ, после же перешла работать в ЭКЦ. Теперь в ее ведении проведение экспертиз ДНК.

– Да, график ненормированный, но это та работа, которая приносит удовлетворение. Самое главное – возможность идти в ногу со временем, развиваться. Да, сейчас ни одно уголовное дело не проходит без генетических экспертиз, но и база данных растет. А значит, вычислять участников преступления становится намного проще.

Евгения Кузнецова обучалась по профилю «дошкольная педагогика, психология и развитие ребенка», но на данный момент уже шестой год проводит почерковедческие экспертизы.

– У меня высшее педагогическое образование. По окончании института пошла работать в инспекцию по делам несовершеннолетних. Через несколько лет прошла переподготовку и стала работать в ЭКЦ. Где бы ты ни служил в полиции, всегда есть возможность развиваться дальше, обучаться и изучать что-то новое. Это очень здорово и открывает массу возможностей. Я точно знаю, что в другом месте мне не хотелось бы работать.