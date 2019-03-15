Как стать полицейским?

По призванию
Заместитель начальника отдела химико-физических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Тульской области Екатерина Колосова в профессии уже более 10 лет.
За это время она ни разу не пожалела, что выбрала этот путь:
– Когда я сюда пришла, то была совершенно очарована тем, что здесь творится. День на день не похож, всё время что-то новое. Например, обнаруживают лабораторию по изготовлению наркотиков, привозят нам образцы наркотических веществ и оборудование. Нам же надо разгадать загадку и сложить этот пазл, чтобы понять, как изготавливался тот или иной наркотик, из чего его варили. Порой это очень нелегко. Например, в 2016 году обнаружили мефедроновую лабораторию. Было очень сложно понять, как из, казалось бы, кучи мусора и едких химикатов были созданы наркотические вещества. Нам приходилось работать в защитных костюмах и масках, потому что запах стоял просто невыносимый. В результате всё же выяснили, как готовили и из чего. Самое крутое в этой работе – понимание, что мы помогли пресечь распространение наркотиков, изъяли партию левого алкоголя. Такое удовлетворение испытываешь от этого!
Кристина Григорьевская – лейтенант юстиции, работает следователем в отделе полиции «Привокзальный» около полугода. Решение о том, что будет служить в родном городе, Кристина приняла еще на первом курсе и по окончании обучения в вузе по целевому назначению приехала в Тулу.
Кристина признается, что быть следователем – это ее детская мечта:
– Смотрела фильмы и вдохновлялась мужеством сотрудников полиции, их умом, умением находить выход из любой ситуации. Я очень хотела быть похожей на следователей – строгих женщин, которые ходят в форме и решают сложные вопросы. Но тогда я еще не понимала в действительности всю сложность и ответственность сотрудника полиции перед государством и народом. Именно от умения следователя забыть про собственные эмоции и принимать решение, только руководствуясь законами, порой зависит судьба человека. В настоящий момент, поскольку я являюсь молодым специалистом, мне во многом помогают мои коллеги и старшие товарищи. Я чувствую себя членом сплоченной команды, внутри которой тебя всегда поддержат. Я думаю, что это самое важное для нашей работы. Очень приятно слышать от людей слова благодарности за помощь. А что же должен делать сотрудник полиции? Конечно, помогать людям. Идти в полицию только за стабильностью, за зарплатой – этого мало, нужно хотеть помогать людям, и тогда будет результат.
Рожден служить
Дмитрий Баранов – старший оперативный дежурный дежурной части УМВД России по Тульской области. Его работа заключается в приеме звонков на телефон доверия, анонимные и неанонимные жалобы и сообщения о преступлениях.
Дмитрий свой трудовой путь начал в армии, отслужил 10 лет. А когда в 2014 году очередной контракт кончился, решил, что пора открывать новую страницу своей жизни. На тот момент он жил в Калуге, там и начал карьеру полицейского. А в прошлом году перевелся в Тулу.
– Наверное, призвание у меня – служить, не могу я «на гражданке», поэтому и стал полицейским после увольнения из Вооруженных сил. Освоился в новой профессии достаточно быстро. Моя работа – это постоянное взаимодействие с людьми. Звонящие – люди разные, но с каждым нужно общаться максимально вежливо. Даже если человек не доволен чем-то, кричит, я не имею права нагрубить ему в ответ. Хорошая смена – это когда знаешь, что смог кому-то помочь.
Главный эксперт традиционно-криминалистических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Тульской области Владимир Степанов в другой профессии себя просто не представляет.
– В 2001 году, после окончания службы в армии, начал службу в полиции с кузницы кадров – патрульно-постовой службы. А через год прошел профподготовку и стал экспертом. Тогда же поступил в юридический вуз – в детстве мечтал закончить его и стать адвокатом. Закончил, но адвокатом уже быть не хотел, мне нравилось работать экспертом-криминалистом. Сейчас у меня есть допуски на проведение шести экспертиз: дактилоскопической, трасологической, экспертизы холодного оружия, баллистической, почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов. Каждая из них требует времени и предельной внимательности. Например, принесли взятые с места преступления отпечатки пальцев. Я их изучаю, сравниваю с имеющимися в базе дактилокартами. Если таких отпечатков еще нет в базе, то кодирую и заношу их. В работе в полиции нравится стабильность, возможность профессионального роста и получения бесплатного образования.
Пути открыты для всех
Даже если у вас нет юридического образования, но очень хочется работать в полиции, это вполне возможно. Так, биолог по образованию Ольга Овчаренко 18 лет служит в правоохранительных органах.
До расформирования ФСКН России проводила экспертизу наркотических веществ, после же перешла работать в ЭКЦ. Теперь в ее ведении проведение экспертиз ДНК.
– Да, график ненормированный, но это та работа, которая приносит удовлетворение. Самое главное – возможность идти в ногу со временем, развиваться. Да, сейчас ни одно уголовное дело не проходит без генетических экспертиз, но и база данных растет. А значит, вычислять участников преступления становится намного проще.
Евгения Кузнецова обучалась по профилю «дошкольная педагогика, психология и развитие ребенка», но на данный момент уже шестой год проводит почерковедческие экспертизы.
– У меня высшее педагогическое образование. По окончании института пошла работать в инспекцию по делам несовершеннолетних. Через несколько лет прошла переподготовку и стала работать в ЭКЦ. Где бы ты ни служил в полиции, всегда есть возможность развиваться дальше, обучаться и изучать что-то новое. Это очень здорово и открывает массу возможностей. Я точно знаю, что в другом месте мне не хотелось бы работать.
Придя в ряды полицейских из «гражданского» вуза, можно бесплатно обучиться в ведомственном, в том числе без отрыва от службы, – дистанционно сдать даже вступительные экзамены и в таком же режиме проходить обучение. По окончании вуза открываются перспективы для карьерного роста и возможность из рядовых перейти в офицеры.
Любой сотрудник полиции бесплатно получает форму, имеет бесплатную медицинскую помощь, а также страховку жизни и здоровья. Также за счет ведомства раз в год можно посетить один из санаториев. Отпуска в сравнении с другими сферами деятельности длительные – от 40 дней.
При переезде из другого города МВД России частично компенсирует сотруднику аренду жилья. После 10 лет службы, если нет собственного жилья, полицейский может подать заявку на получение единовременной выплаты на приобретение или строительство дома. Дети сотрудников МВД имеют льготы при поступлении в детский сад или школу.
Средняя зарплата у сотрудников полиции – около 40 тысяч. Рядовой состав получает в месяц от 25 тысяч, офицеры – от 35 тысяч. У ряда оперативных служб существуют льготы по стажу, доплаты за особые условия службы, научные степени и спортивные достижения, за госнаграды.