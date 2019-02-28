Первенство Тульской области по баскетболу
В городском центре баскетбола пройдет областное первенство по баскетболу. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 2005 года рождения и моложе. На соревнованиях будут представлены команды СШ «Игровые виды спорта» и команды спортсменов из Тульской области.
Пожелаем участникам соревнований интересных и результативных состязаний.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Демьянова, д. 26 а
1 марта 2019, пятница
14:00
2 марта 2019, суббота
14:00
3 марта 2019, воскресенье
14:00
4 марта 2019, понедельник
14:00
5 марта 2019, вторник
14:00