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Первенство Тульской области по баскетболу

Первенство Тульской области по баскетболу

В городском центре баскетбола пройдет областное первенство по баскетболу. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 2005 года рождения и моложе. На соревнованиях будут представлены команды СШ «Игровые виды спорта» и команды спортсменов из Тульской области.

Пожелаем участникам соревнований интересных и результативных состязаний.

Вход свободный.

Где и когда?
Городской Центр баскетбола
Тула, ул. Демьянова, д. 26 а
1 марта 2019, пятница
14:00
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2 марта 2019, суббота
14:00
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3 марта 2019, воскресенье
14:00
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