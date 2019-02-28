Первенство Тульской области по баскетболу

В городском центре баскетбола пройдет областное первенство по баскетболу. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 2005 года рождения и моложе. На соревнованиях будут представлены команды СШ «Игровые виды спорта» и команды спортсменов из Тульской области.

Пожелаем участникам соревнований интересных и результативных состязаний.

Вход свободный.