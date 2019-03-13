Алёна Минулина — артист независимой сцены, диджей, битбоксер, певица, участница телепроекта «Главная Сцена» и чемпион России по Live Looping.



Live Looping — это оригинальный жанр исполнения различных музыкальных направлений. На своих концертах Алена с помощью голоса, битбокса и электроники, создаёт необычные композиции, наполненные энергией и самобытностью.



Вас ждёт аудио-визуальное шоу, которое создаст эффект присутствия каждого зрителя при создании музыки!

Вход: 400 р.

300 р. - в предпродаже на сайте http://tkt.ac/buy/minylina