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Алёна Минулина

Алёна Минулина

Алёна Минулина — артист независимой сцены, диджей, битбоксер, певица, участница телепроекта «Главная Сцена» и чемпион России по Live Looping.

Live Looping — это оригинальный жанр исполнения различных музыкальных направлений. На своих концертах Алена с помощью голоса, битбокса и электроники, создаёт необычные композиции, наполненные энергией и самобытностью. 


Вас ждёт аудио-визуальное шоу, которое создаст эффект присутствия каждого зрителя при создании музыки!

Вход: 400 р.

300 р. - в предпродаже на сайте http://tkt.ac/buy/minylina

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 марта 2019, пятница
20:00
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