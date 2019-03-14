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Матч Арсенал-Енисей

Матч Арсенал-Енисей

Купить билеты можно в кассах стадиона:

  • 12 марта — 15 марта: с 13.00 до 19.00,
  • 16 марта: с 9.00 до 19.45.
Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
16 марта 2019, суббота
19:00
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