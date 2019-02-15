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Ундервуд

Ундервуд

На сцене Harat's pub выступит группа «Ундервуд» с новой программой «Всё, что надо». Музыканты готовы порадовать слушателей не только хитами, но и абсолютно новыми песнями. Не пропустите!

«Ундервуд» сегодня — это море хитов, в которых удивительно гармонично сочетаются рок-музыка и поэзия — ироничная и серьезная, и в этом море каждый найдет для себя что-то по душе.

Группа Ундервуд была основана в 1995 году Владимиром Ткаченко и Максимом Кучеренко. Врачи по образованию, они посвятили себя музыке — на радость всем поклонникам группы «Ундервуд», которая уже 22 года с успехом выступает как на клубных площадках, так и на масштабных фестивалях. Свой стремительный взлёт группа начала с песни «Гагарин, я Вас любила».

На счету группы 8 альбомов, аудиокнига стихов, три поэтических сборника и 15 клипов. Их песни занимают высокие места в рок-чартах, становятся саунд-треками к фильмам и сериалам. В 2013 году Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко стали лауреатами Волошинской премии и были приняты в Союз Российских писателей. Неудивительно, что поэзия — важнейшая и неотъемлемая часть творчества Ундервуда.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
15 марта 2019, пятница
20:00
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