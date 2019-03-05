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Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.03.2019
 
Режиссер:
Евгений Абызов
  
Актеры:
Юрий Чурсин, Ангелина Стречина, Михаил Мещеряков, Анастасия Уколова, Анар Халилов, Евгений Егоров, Марина Панферова, Иван Верховых
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Юная Катя, знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение — устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома... Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.

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