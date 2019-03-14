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Такая разная весна!

Такая разная весна!

Весна в разгаре? А вы уже создали себе соответствующее настроение? Нет? Тогда приходите на концерт струнного ансамбля El Classic!

Музыканты выступают в Тульском областном художественном музее уже не первый год.  В их репертуаре как классическая музыка русских и зарубежных композиторов разных эпох, так и инструментальные вариации на темы мировых хитов, рока, джаза, мелодии из кинофильмов и сериалов.

В рамках концертаElClassicпредставит гостям музыкальные миниатюры, рисующие яркие образы весны, любви, мечты и страсти. Слушателей ждет встреча с произведениями Генделя, Вивальди, Бизе, Чайковского и других известных композиторов! Приходите и подарите приятный вечер себе и своим близким!

Возрастная категория: 6+

Стоимость: Взрослые – 300 руб., пенсионеры и студенты – 150 руб.,дети (с 6 до 16 лет) -100 руб. Дети от 0 до 6 лет – вход бесплатный.

 

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
17 марта 2019, воскресенье
16:00
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