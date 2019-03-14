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Творческий вечер Марии Денисовой

Творческий вечер Марии Денисовой

21 марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии – величайшего из искусств, созданных человеком.   Ведь она позволяет запечатлеть свои чувства и мироощущение в стихотворной форме, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой.

В преддверии праздника Выставочный зал приглашает всех желающих на творческую встречу с певицей и поэтессой Марией Денисовой. Мария закончила Зареченскую детскую школу искусств, получила образование в Институте современного искусства (Москва) по специальности «Музыкальное искусство эстрады», профиль – эстрадно-джазовое пение. В сентябре 2015 года она поступила в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на факультет искусств.

Сегодня Мария Денисова – профессиональная певица, лауреат российских и международных конкурсов по вокалу, поэтесса, преподаватель. Встреча в Туле позволит всем желающим познакомиться с её творчеством и пообщаться в неформальной обстановке.

Стоимость: взрослые - 130 рублей, пенсионеры - 60 рублей, студенты - 70 рублей, дети до 16 лет - бесплатно.

 

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
16 марта 2019, суббота
17:00
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