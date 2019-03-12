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Маврин. XX

Маврин. XX

Группа МАВРИН – это коллектив одного из самых ярких представителей гитарного мира нашей страны, музыканта, поэта, радиоведущего – Сергея Маврина не нуждается в представлении. 

Легендарный участник таких групп как Черный Кофе, Ария, Кипелов уже 20 лет исправно выпускает сольные пластинки, колесит по стране и радует своих поклонников качественной музыкой, вдумчивыми текстами и музыкальными экспериментами разного рода. 

Выступления сольного проекта Сергея Маврина всегда славились необычайным драйвом и искренностью, мастерством исполнения, и надолго запоминаются всем, кто их посетил. В честь двадцатилетия музыканты подготовили специальную программу, в которую вошли песни, не исполнявшиеся на концертах много лет, а также композиции, не звучавшие со сцены никогда. За 20 лет многое менялось в его группе, и на данном этапе она является одной из самых неординарных на отечественной металл-сцене. Выступления коллектива всегда остаются яркой вспышкой в памяти. 

Входной билет от 800 р, в день концерта 1000 р.

Fan билет (Ранний вход, посещение саунд-чека, фото автограф-сессия до концерта) - 1200 р, в день концерта 1500 р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
16 марта 2019, суббота
19:00
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