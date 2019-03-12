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ЛЯПИС ДЭНС

ЛЯПИС ДЭНС

«Трубецкой» — это самая известная рок-группа Республики Беларусь. Концертная география коллектива с неизменными аншлагами распростерлась от Таллина до Новосибирска, от Москвы и до Тбилиси.

В начале двухтысячных «Ляпис Трубецкой» считался скорее поп-командой, но в 2007 году в сознании ее лидера произошла настоящая революция. Сергей Михалок пересмотрел свои взгляды на жизнь, радикально изменился сам (даже внешне, бросив пить, занявшись спортом и похудев на 30 кг) и до неузнаваемости изменил творчество своей группы — «Ляпис Трубецкой» перешел в авангард рок-альтернативы.

В репертуар трибьюта «ЛЯПИС ДЭНС» входят как старые стеб-рок шлягеры, там и более поздние забористые хиты. Те, кто был на концертах группы, знают, что редкий коллектив выкладывается так, как эти ребята. Во время выступления пол ходит ходуном, потому что зрители прыгают, как сумасшедшие.

Приходите — будем петь и прыгать, пить и танцевать!

Вход — свободный.

Бронь столов — 525 -025.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
16 марта 2019, суббота
22:00
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17 марта 2019, воскресенье
22:00
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