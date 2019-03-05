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Гурвинек. Волшебная игра

Гурвинек. Волшебная игра

Страна:
Россия, Чехия, Бельгия, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.03.2019
 
Режиссер:
Мартин Котик, Джеспер Мюллер, Инна Евланникова
  
Актеры:
Александр Трачевский, Михаил Ефремов, Константин Райкин, Алексей Колган, Юрий Стоянов, Анна Ардова, Ольга Тумайкина, Олеся Железняк, Андрей Рожков, Евгения Каверау
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
75 мин
  

Мультфильм расскажет о приключениях необычного десятилетнего мальчика Гурвинека из Чехии. Герой мечтает лишь об одном — завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, мальчик отделается от нападок школьных задир, а отец станет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки, рыжеволосой Майи, в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.

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