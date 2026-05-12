На данный момент проводится аукцион среди подрядчиков на ремонт трамвайных путей на ул. Коминтерна и разворотного кольца на Московском вокзале.

На ул. Коминтерна запланирован комплексный ремонт рельсошпальной решетки и межрельсового пространства трамвайных путей, системы ливневой канализации, асфальтобетонного покрытия дороги, тротуаров и парковочных карманов.

Кроме того, в этом году будет отремонтирован участок трамвайных путей по проспекту Ленина — от ул. Н. Руднева до п. Менделеевский.

Также обновят угольники на пересечении ул. Советской и Фридриха Энгельса, и на пересечении ул. Советской и Оборонной.

В планах ремонт путей по ул. Михеева. Сейчас прорабатывается концепция, которая предусматривает расширение дорожного полотна с выделенной полосой для движения трамваев.

Общая протяженность ремонтируемых трамвайных путей в этом году составит более 10 км в однопутном исчислении.