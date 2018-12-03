Стакан воды или Заговор по-английски

15 марта на сцене Городского концертного зала состоится премьера комедии-интриги по пьесе Э. Скриба «Стакан Воды». Спектакль от режиссера известнейших спектаклей Москвы «Мастер и Маргарита», «Ромео и Джульетта», «Боинг-Боинг», «Блэз», «Загнанных лошадей пристреливают».

Спектакль покоряющий своей красотой и зрелищностью. Великолепный актерский состав Екатерина Климова («По законам военного времени»,

«Молодежка», «Бедная Настя», «Мы из будущего», «Любовь в большом городе», «Матч»), Филипп Бледный («Кухня», «Отель Элеон», «Папины дочки», «Даешь Молодёжь»), Ольга Тумайкина («Женская Лига», «Елки 3»), Татьяна Лютаева («Гардемарина, Вперед»), Сергей Алдонин («Люся Гурченко», «Папины дочки», «Слава Богу ты пришел»).



Это ярко закрученная политическая комедийная интрига на основе любовной истории. По сюжету действия мы видим, что «мелкие» личные интересы вершат историю страны, что для любви не важны занимаемые высокие посты и законы парламента, что судьба человека зависит от ничтожных и непредсказуемых эмоций.



Спектакль выстроен по принципу синтеза различных театральных жанров. За два с половиной часа зрители побывают во многих измерениях искусства. Это своеобразный эксперимент конфликта различных атмосфер на драматической сцене.



Действие начинается с придворной оперы и перерастает в детектив. Детектив превращается в лихо закрученную любовную интригу. Дальнейшее на себя берет яркая комедия, доводя сюжетную линию до фарса и гротеска с элементами карнавального шоу. Ближе к финалу любовная линия приобретает оттенки трагического фарса.



Визуальная яркость спектакля подчеркнута танцевальными номерами придворного балета в стиле Людовика Четырнадцатого.



Хореограф спектакля — Александр Мацко, один из лучших учеников Романа Виктюка.



Музыкальным режиссером спектакля выступила Натали Плеже (Франция), которая оформила множество спектаклей и современных балетов во Франции и России.



Яркая сценография и пышные придворные костюмы выполнены главным художником театра Вахтангова Максимом Обрезковым.

Дополнительная информация по телефонам: 79−03−86, 8−905−621−60−02



Стоимость билетов от 800р. до 2200р.