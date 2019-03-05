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7000$

7000$

В рок-клубе M2 выступит нижегородская металлическая группа 7000 $ (семь штук баксов). Концерт пройдет в рамках большого тура по стране в честь 20-летия группы.

Нижегородская команда 7000 $, созданная на заре нового тысячелетия, сегодня имеет тысячи преданных фанатов по всей стране и заслуженно входит в число хедлайнеров нашей альтернативной сцены. Год от года экспериментируя, развиваясь и завоевывая все новых поклонников, 7000 $ следуют своей главной цели — делать честную музыку, которая поможет изменить мир или кого-то в этом мире! Основные музыкальные стили, на которые опирается коллектив — альтернативный металл и рэп-кор.

За 17 лет, которые 7000 $ посвятили музыке, было выпущено 7 студийных альбомов, 6 синглов, а альбом «Вперед» даже был выпущен в Японии под названием Let's Go, где тираж моментально разлетелся среди слушателей. Командой было выпущено 2 dvd диска и снято 12 видеоклипов.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 марта 2019, пятница
19:00
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