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Выходные в Туле: 12-14 февраля

Выходные в Туле: 12-14 февраля

На выходных обещают снегопады, да еще и этот День всех влюблённых... Ведь все же понимают, что праздник — всего лишь формальность, в идеале и повода не нужно, чтобы провести этот день вместе!

Дора

Когда: 12 февраля, пятница, 18.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1000 руб.

12 февраля в клубе Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры.
 
Молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними.
 

SLIMUS

Когда: 13 февраля, суббота, 20.00.
Где: Backstage.
Стоимость: 1000 рублей.

13 февраля на сцене клуба Backstage рэпер SLIMUS представит свой новый альбом «Тяжёлый люкс», а также хиты за период творчества.
 

Винный вечер с Даниилом Богомоловым

Когда: 14 февраля, воскресенье, 18.00.

Где: Центр семейной истории.
Стоимость: 600 руб.

Винный вечер с Даниилом Богомоловым

14 февраля Центр семейной истории приглашает провести вечер Дня всех влюбленных. Новый формат мероприятий в гастрономической точке — Face-to-Face. Это встречи с приглашенным гостем-профессионалом из сферы гостеприимства или просто человеком, влюблённым в еду и напитки.
 

Сказка-потешка «Соломенный бычок»

Когда: 13, 14 февраля, суббота-воскресенье, 17.30, 10.30.

Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».
Стоимость: 500 руб.

Сказка-потешка «Соломенный бычок»

13 и 14 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут спектакль «Соломенный бычок». Добрые и веселые русские народные потешки — известный с давних времен способ развивать речь малыша и чувство ритма, познакомить его с простыми понятиями: частями тела, названиями животных, ежедневными делами.

 

90's VS нулевые

Когда: 12 февраля, пятница, 20.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.

90's VS нулевые

12 февраля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Дорогие друзья, отмечаем вместе День всех влюбленных. Вас ждут танцы под лучшие хиты 90-х и 2000-х. Конечно же, большинство песен будет о любви. Электроника, евро-дэнс, поп, R&B, лучшие герл- и бойз-бэнды — всё это заставит вас танцевать без остановки!

 

Глеб Самойлов и The Matrixx

Когда: 14 февраля, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1300 руб.

Глеб Самойлов и The Matrixx

14 февраля в Concert Hall Глеб Самойлов и группа The Matrixx порадуют жителей Тулы грандиозным шоу, приуроченным к юбилею группы.
 
Каждый концерт «Матрицы» по-своему неповторим и уникален. Публику ожидает поистине незабываемое, мощное и зрелищное шоу.
 

Стулья

Когда: 13 февраля, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 250 руб.

13 февраля на сцене театра «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить свое Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…
 

Мастер-классы по созданию подарков ко Дню всех влюбленных в «Октаве»

Когда: 12−13 февраля, пятница-суббота, 11.00−17.00.

Где: кластер «Октава».

Мастер-классы по созданию подарков ко Дню всех влюблённых в «Октаве»

С 12 по 13 февраля Высшая техническая школа и кластер «Октава» приглашают всех влюбленных, а также родителей и детей изготовить сувениры-валентинки и подставки под телефон при помощи лазерного станка.
 

«Зубастые истории» в Тульском экзотариуме

Когда: 13 февраля, суббота.

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция.

«Зубастые истории» в тульском экзотариуме

13 февраля Тульский экзотариум приглашает в гости малышей и взрослых, чтобы рассказать «Зубастые истории».
 

Лыжня России

Когда: 13 февраля, суббота, 11.30.

Где: Лыжный центр «Веденино».

Лыжня России

13 февраля Тульская область присоединится к XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». 
 

Автобусная обзорная экскурсия по Туле

Когда: 13 февраля, суббота, 11.00.

Где: Центр приема гостей Тульской области.
Стоимость: 700 рублей.

Автобусная обзорная экскурсия по Туле

Центр приема гостей Тульской области приглашает присоединиться к автобусному путешествию по Туле. Обзорная экскурсия такого формата позволит с комфортом насладиться видами города и посетить большое количество достопримечательностей.

 

Стеклянный зверинец

Когда: 12 февраля, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стеклянный зверинец

12 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
 
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры...
 

Самовар Треффен

Когда: 12-14 февраля, пятница-воскресенье.

Где: Загородный комплекс «Приокские зори».

Самовар Треффен

С 12 по 14 февраля в загородном комплексе «Приокские зори» пройдет зимний палаточный слет мотоциклистов «Самовар Треффен».
 
 
Что посмотреть?
Чем американский сериал «Офис» отличается от британского оригинала? Как создатели шоу используют стилизацию под документальное кино? Зачем в сериале так много сексистских и расистских шуток? И как его герои справляются с унылыми буднями?

В своем новом видеоэссе «КиноПоиск» разбирает культовый сериал «Офис».
 

 

Офис (сериал 2005 — 2013)

«Офис» — легендарный комедийный сериал, который давно ставят в один ряд с легендами жанра вроде «Друзей», «Сообщества» и «Сайнфелда». Он закончился еще в 2012-м, но поклонники у него продолжают появляться до сих пор — актуальность и успех шоу с годами, кажется, только растет.
 
А ведь когда-то американский «Офис» считали очередным бездушным ремейком британского сериала, а низкие рейтинги первого сезона чуть не привели к закрытию.
 
 

Carpe diem. Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
11 февраля, в 18:15 +4
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Выходные в Туле

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