Выходные в Туле: 12-14 февраля

14 февраляЦентр семейной истории приглашает провести вечер Дня всех влюбленных. Новый формат мероприятий в гастрономической точке — Face-to-Face. Это встречи с приглашенным гостем-профессионалом из сферы гостеприимства или просто человеком, влюблённым в еду и напитки.
Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка». Стоимость: 500 руб.
13 и 14 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут спектакль «Соломенный бычок». Добрые и веселые русские народные потешки — известный с давних времен способ развивать речь малыша и чувство ритма, познакомить его с простыми понятиями: частями тела, названиями животных, ежедневными делами.
12 февраля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Дорогие друзья, отмечаем вместе День всех влюбленных. Вас ждут танцы под лучшие хиты 90-х и 2000-х. Конечно же, большинство песен будет о любви. Электроника, евро-дэнс, поп, R&B, лучшие герл- и бойз-бэнды — всё это заставит вас танцевать без остановки!
13 февраля на сцене театра «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить свое Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…
Где: Центр приема гостей Тульской области. Стоимость: 700 рублей.
Центр приема гостей Тульской области приглашает присоединиться к автобусному путешествию по Туле. Обзорная экскурсия такого формата позволит с комфортом насладиться видами города и посетить большое количество достопримечательностей.
С 12 по 14 февраля в загородном комплексе «Приокские зори» пройдет зимний палаточный слет мотоциклистов «Самовар Треффен».
Что посмотреть?
Чем американский сериал «Офис» отличается от британского оригинала? Как создатели шоу используют стилизацию под документальное кино? Зачем в сериале так много сексистских и расистских шуток? И как его герои справляются с унылыми буднями?
В своем новом видеоэссе «КиноПоиск» разбирает культовый сериал «Офис».
«Офис» — легендарный комедийный сериал, который давно ставят в один ряд с легендами жанра вроде «Друзей», «Сообщества» и «Сайнфелда». Он закончился еще в 2012-м, но поклонники у него продолжают появляться до сих пор — актуальность и успех шоу с годами, кажется, только растет.
А ведь когда-то американский «Офис» считали очередным бездушным ремейком британского сериала, а низкие рейтинги первого сезона чуть не привели к закрытию.