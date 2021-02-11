Выходные в Туле: 12-14 февраля

На выходных обещают снегопады, да еще и этот День всех влюблённых... Ведь все же понимают, что праздник — всего лишь формальность, в идеале и повода не нужно, чтобы провести этот день вместе!

Когда: 12 февраля, пятница, 18.00.

Где: Backstage.

Стоимость: от 1000 руб.

12 февраля в клубе Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры. Молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними.

Когда: 13 февраля, суббота, 20.00.

Где: Backstage.

Стоимость: 1000 рублей.

13 февраля на сцене клуба Backstage рэпер SLIMUS представит свой новый альбом «Тяжёлый люкс», а также хиты за период творчества.

Когда: 14 февраля, воскресенье, 18.00. Где: Центр семейной истории.

Стоимость: 600 руб.

14 февраля Центр семейной истории приглашает провести вечер Дня всех влюбленных. Новый формат мероприятий в гастрономической точке — Face-to-Face. Это встречи с приглашенным гостем-профессионалом из сферы гостеприимства или просто человеком, влюблённым в еду и напитки.

Когда: 13, 14 февраля, суббота-воскресенье, 17.30, 10.30. Где: Музыкальный бэби-театр «Три котёнка».

Стоимость: 500 руб.

13 и 14 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут спектакль «Соломенный бычок». Добрые и веселые русские народные потешки — известный с давних времен способ развивать речь малыша и чувство ритма, познакомить его с простыми понятиями: частями тела, названиями животных, ежедневными делами.

Когда: 12 февраля, пятница, 20.00.

Где: КЦ «Типография».

Стоимость: 300 руб.

12 февраля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Дорогие друзья, отмечаем вместе День всех влюбленных. Вас ждут танцы под лучшие хиты 90-х и 2000-х. Конечно же, большинство песен будет о любви. Электроника, евро-дэнс, поп, R&B, лучшие герл- и бойз-бэнды — всё это заставит вас танцевать без остановки!

Когда: 14 февраля, воскресенье, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: 1300 руб.

14 февраля в Concert Hall Глеб Самойлов и группа The Matrixx порадуют жителей Тулы грандиозным шоу, приуроченным к юбилею группы. Каждый концерт «Матрицы» по-своему неповторим и уникален. Публику ожидает поистине незабываемое, мощное и зрелищное шоу.

Когда: 13 февраля, суббота, 19.00. Где: театр «Эрмитаж».

Стоимость: от 250 руб.

13 февраля на сцене театра «Эрмитаж» покажут лирическую драму «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить свое Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…

Когда: 12−13 февраля, пятница-суббота, 11.00−17.00. Где: кластер «Октава».

С 12 по 13 февраля Высшая техническая школа и кластер «Октава» приглашают всех влюбленных, а также родителей и детей изготовить сувениры-валентинки и подставки под телефон при помощи лазерного станка.