Автобусная обзорная экскурсия по Туле

Центр приема гостей Тульской области приглашает присоединиться к автобусному путешествию по Туле. Обзорная экскурсия такого формата позволит с комфортом насладиться видами города и посетить большое количество достопримечательностей.

Вы проедете по главной улице города – проспекту Ленина, совершите путь от самого первого памятника города до площади Победы, где проходил передний край обороны города в 1941 году. Посетите памятники Левше, Петру I и С.И. Мосину, необычные арт-объекты «Памятник Теще» и «Тульское чаепитие», а также главные тульские заводы.

Кроме того, вы увидите дома Гречихина и Белолипецкого, пряники чьего производства были известны во всём мире, самый древний храм города – Благовещенскую церковь, Кремлёвский сад, Казанскую набережную и Крестовоздвиженскую площадь. В продолжение экскурсии вы заглянете в старинную Тульскую крепость и на пешеходную улицу Металлистов, ну а завершится увлекательное путешествие в модном городском пространстве «Искра».

Сбор группы: Центр приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации 1А)

Продолжительность экскурсии: 2,5 часа

Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00; 8-920-272-39-39; 8-962-271-36-06.