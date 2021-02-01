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Автобусная обзорная экскурсия по Туле

Автобусная обзорная экскурсия по Туле

Центр приема гостей Тульской области приглашает присоединиться к автобусному путешествию по Туле. Обзорная экскурсия такого формата позволит с комфортом насладиться видами города и посетить большое количество достопримечательностей.
 
Вы проедете по главной улице города – проспекту Ленина, совершите путь от самого первого памятника города до площади Победы, где проходил передний край обороны города в 1941 году.  Посетите памятники Левше, Петру I и С.И. Мосину, необычные арт-объекты «Памятник Теще» и «Тульское чаепитие», а также главные тульские заводы.
 
Кроме того, вы увидите дома Гречихина и Белолипецкого, пряники чьего производства были известны во всём мире, самый древний храм города – Благовещенскую церковь, Кремлёвский сад, Казанскую набережную и Крестовоздвиженскую площадь. В продолжение экскурсии вы заглянете в старинную Тульскую крепость и на пешеходную улицу Металлистов, ну а завершится увлекательное путешествие в модном городском пространстве «Искра».
 
Сбор группы: Центр приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации 1А)
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа
 
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00; 8-920-272-39-39; 8-962-271-36-06.
 
 
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Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
6 февраля 2021, суббота
11:00
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8 февраля 2021, понедельник
11:00
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13 февраля 2021, суббота
11:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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