Автобусная обзорная экскурсия по Туле
Центр приема гостей Тульской области приглашает присоединиться к автобусному путешествию по Туле. Обзорная экскурсия такого формата позволит с комфортом насладиться видами города и посетить большое количество достопримечательностей.
Вы проедете по главной улице города – проспекту Ленина, совершите путь от самого первого памятника города до площади Победы, где проходил передний край обороны города в 1941 году. Посетите памятники Левше, Петру I и С.И. Мосину, необычные арт-объекты «Памятник Теще» и «Тульское чаепитие», а также главные тульские заводы.
Кроме того, вы увидите дома Гречихина и Белолипецкого, пряники чьего производства были известны во всём мире, самый древний храм города – Благовещенскую церковь, Кремлёвский сад, Казанскую набережную и Крестовоздвиженскую площадь. В продолжение экскурсии вы заглянете в старинную Тульскую крепость и на пешеходную улицу Металлистов, ну а завершится увлекательное путешествие в модном городском пространстве «Искра».
Сбор группы: Центр приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации 1А)
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00; 8-920-272-39-39; 8-962-271-36-06.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
6 февраля 2021, суббота
11:00
8 февраля 2021, понедельник
11:00
13 февраля 2021, суббота
11:00
22 февраля 2021, понедельник
11:00
23 февраля 2021, вторник
11:00
27 февраля 2021, суббота
11:00
7 марта 2021, воскресенье
11:00
10 апреля 2021, суббота
11:00
17 апреля 2021, суббота
11:00
24 апреля 2021, суббота
11:00
1 мая 2021, суббота
11:00
3 мая 2021, понедельник
11:00
8 мая 2021, суббота
11:00
15 мая 2021, суббота
11:00
29 мая 2021, суббота
11:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽