Глеб Самойлов и The Matrixx
В день всех влюбленных, 14 февраля 2021 года, Глеб Самойлов и группа The Matrixx порадуют жителей Тулы грандиозным шоу, приуроченным к юбилею группы.
Каждый концерт «Матрицы» по-своему неповторим и уникален. Публику ожидает поистине незабываемое, мощное и зрелищное шоу от The MATRIXX. Будет эпатажно, громко, дерзко и горячо! На концерте непременно прозвучат все самые мощные и ожидаемые «боевики» группы The MATRIXX, а также мега-хиты группы «Агата Кристи».
Коллектив можно смело назвать супергруппой! В нем собрались легендарные для Отечественного Рока личности, уже давно зарекомендовавшие себя в других проектах.
Глеб Самойлов - живая легенда Русского Рока. Участник и основной автор группы «Агата Кристи», основатель и бессменный лидер группы The MATRIXX. На его песнях выросло несколько поколений слушателей.
Не менее легендарная личность в российском шоу-бизнесе – Дмитрий Snake Хакимов: продюсер, автор песен, художник, барабанщик и директор групп The MATRIXX, «МЭD DОГ», «НАИВ» и «Янг Ганз», бывший участник коллективов «Агата Кристи», «Блондинка КсЮ».
Гитарист The MATRIXX Валерий Аркадин также известен широкой публике как участник группы «НАИВ» и рок-мюзикла TODD.
В марте 2015 года к группе присоединилась Станислава Матвеева (ex-участница группы «##### (5diez)»), которая исполняет на концертах клавишные, басовые и вокальные партии.
Не пропустите день рождения любимой группы!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
14 февраля 2021, воскресенье
19:00
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
27 февраля, суббота 21:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 марта - 30 мая
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
21 февраля, воскресенье 10:50
₽ Билеты: 800 ₽