Глеб Самойлов и The Matrixx

В день всех влюбленных, 14 февраля 2021 года, Глеб Самойлов и группа The Matrixx порадуют жителей Тулы грандиозным шоу, приуроченным к юбилею группы.

Каждый концерт «Матрицы» по-своему неповторим и уникален. Публику ожидает поистине незабываемое, мощное и зрелищное шоу от The MATRIXX. Будет эпатажно, громко, дерзко и горячо! На концерте непременно прозвучат все самые мощные и ожидаемые «боевики» группы The MATRIXX, а также мега-хиты группы «Агата Кристи».

Коллектив можно смело назвать супергруппой! В нем собрались легендарные для Отечественного Рока личности, уже давно зарекомендовавшие себя в других проектах.

Глеб Самойлов - живая легенда Русского Рока. Участник и основной автор группы «Агата Кристи», основатель и бессменный лидер группы The MATRIXX. На его песнях выросло несколько поколений слушателей.

Не менее легендарная личность в российском шоу-бизнесе – Дмитрий Snake Хакимов: продюсер, автор песен, художник, барабанщик и директор групп The MATRIXX, «МЭD DОГ», «НАИВ» и «Янг Ганз», бывший участник коллективов «Агата Кристи», «Блондинка КсЮ».

Гитарист The MATRIXX Валерий Аркадин также известен широкой публике как участник группы «НАИВ» и рок-мюзикла TODD.

В марте 2015 года к группе присоединилась Станислава Матвеева (ex-участница группы «##### (5diez)»), которая исполняет на концертах клавишные, басовые и вокальные партии.

Не пропустите день рождения любимой группы!