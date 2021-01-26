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Глеб Самойлов и The Matrixx

Глеб Самойлов и The Matrixx

В день всех влюбленных, 14 февраля 2021 года, Глеб Самойлов и группа The Matrixx порадуют жителей Тулы грандиозным шоу, приуроченным к юбилею группы.
 
Каждый концерт «Матрицы» по-своему неповторим и уникален.  Публику ожидает поистине незабываемое, мощное и зрелищное шоу от The MATRIXX. Будет эпатажно, громко, дерзко и горячо! На концерте непременно прозвучат все самые мощные и ожидаемые «боевики» группы The MATRIXX, а также мега-хиты группы «Агата Кристи».
 
Коллектив можно смело назвать супергруппой! В нем собрались легендарные для Отечественного Рока личности, уже давно зарекомендовавшие себя в других проектах.
 
Глеб Самойлов - живая легенда Русского Рока. Участник и основной автор группы «Агата Кристи», основатель и бессменный лидер группы The MATRIXX. На его песнях выросло несколько поколений слушателей.  
Не менее легендарная личность в российском шоу-бизнесе – Дмитрий Snake Хакимов: продюсер, автор песен, художник, барабанщик и директор групп The MATRIXX, «МЭD DОГ», «НАИВ» и «Янг Ганз», бывший участник коллективов «Агата Кристи», «Блондинка КсЮ».
 
Гитарист The MATRIXX Валерий Аркадин также известен широкой публике как участник группы «НАИВ» и рок-мюзикла TODD.
 
В марте 2015 года к группе присоединилась Станислава Матвеева (ex-участница группы «##### (5diez)»), которая исполняет на концертах клавишные, басовые и вокальные партии.
 
Не пропустите день рождения любимой группы! 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
14 февраля 2021, воскресенье
19:00
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Касса
Мужчины по вызову
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29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Горшенев
Купить билет
6 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Апейрон
Купить билет
27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
7 марта - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
Купить билет
21 февраля, воскресенье 10:50
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 800 ₽
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