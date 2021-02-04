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КУРИЦА

КУРИЦА

На сцене театра «Эрмитаж» пройдут премьерные спектакли провинциальной комедии в 2-х действиях «КУРИЦА» по пьесе Николая Коляды!

Курица — прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. Эта смешная и непредсказуемая история началась с того, что несдержанная в словах Нонна ухитрилась одновременно ответить на ухаживания двух солидных мужчин — главного режиссёра и главного администратора театра…

На этом спектакле мы предлагаем зрителю просто расслабиться и посмеяться от души. Заряд бодрости, веселья и хорошего настроения вам будет обеспечен!

Продолжительность: 2 часа 30 мин. Антракт. Стоимость: от 250 руб.

Билеты можно купить по ссылке.

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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
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12 марта, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 800-900 ₽
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13 марта, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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