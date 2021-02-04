На сцене театра «Эрмитаж» пройдут премьерные спектакли провинциальной комедии в 2-х действиях «КУРИЦА» по пьесе Николая Коляды!

Курица — прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. Эта смешная и непредсказуемая история началась с того, что несдержанная в словах Нонна ухитрилась одновременно ответить на ухаживания двух солидных мужчин — главного режиссёра и главного администратора театра…

На этом спектакле мы предлагаем зрителю просто расслабиться и посмеяться от души. Заряд бодрости, веселья и хорошего настроения вам будет обеспечен!

Продолжительность: 2 часа 30 мин. Антракт. Стоимость: от 250 руб.

Билеты можно купить по ссылке.