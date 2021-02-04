КУРИЦА
На сцене театра «Эрмитаж» пройдут премьерные спектакли провинциальной комедии в 2-х действиях «КУРИЦА» по пьесе Николая Коляды!
Курица — прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова. Эта смешная и непредсказуемая история началась с того, что несдержанная в словах Нонна ухитрилась одновременно ответить на ухаживания двух солидных мужчин — главного режиссёра и главного администратора театра…
На этом спектакле мы предлагаем зрителю просто расслабиться и посмеяться от души. Заряд бодрости, веселья и хорошего настроения вам будет обеспечен!
Продолжительность: 2 часа 30 мин. Антракт. Стоимость: от 250 руб.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
6 февраля 2021, суббота
19:00
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽