Рассрочка от магазина «Дуэт»: позвольте себе всё!

Хотите современный большой телевизор, стильный холодильник или стиральную машину с функцией пара, а денег хватает на самые простые модели? Не отказывайте себе в удовольствии – возьмите технику своей мечты в рассрочку без процентов.

Слово «рассрочка» давно не пугает современных людей. Это не кредит с процентами и накрученными страховками, настоящая рассрочка без процентов – максимально прозрачная система оплаты товара.

Покупая технику таким образом, мы не только не переплачиваем, а даже экономим. Разбираемся почему:

1. Никаких процентов. Прозрачная система рассрочки, такая как в магазинах «Дуэт», не предполагает сложных схем. Рассчитать ежемесячный платеж вы можете сами: для этого поделите стоимость техники на количество месяцев рассрочки. Для примера: холодильник BOSH стоимостью 32 920 руб. с качественным пластиком, системой бесшумной работы и экономии энергии обойдется в 2194 руб. в месяц. Первоначальный взнос составит всего 6584 руб.

2. Пользуйтесь сейчас, а платите потом. Порой бытовая техника или электроника нужны уже сейчас, а оплатить сразу всю сумму нет возможности. В этом случае на выручку как раз и приходит рассрочка. Как правило, чтобы забрать товар, в этом случае нужно внести только небольшой первый взнос (около 20%), а оставшаяся сумма будет разделена на несколько месяцев. Вам не придется испытывать неудобства от отсутствия, например, холодильника или стиральной машины, не нужно искать деньги и залезать в долги. Вы просто оформляете рассрочку и спокойно платите за нужный товар каждый месяц.

3. Без удара по семейному кошельку. Рассрочка в «Дуэте» предоставляется на 12 месяцев. При таких условиях любая покупка будет вам под силу. Согласитесь, найти 2-3 тысячи в месяц гораздо проще, чем выложить сразу 30-35 тысяч.

4. Вы сможете позволить себе технику, которую действительно хотите. Рассрочка позволяет купить технику и электронику выше классом. При разделении платежа разница в цене не так заметна. Даже если понравившаяся модель стоит на 10 тысяч дороже, это увеличит ежемесячный платеж по рассрочке меньше чем на тысячу рублей.

5. Товар не вырастет в цене. Представим, что вы можете подождать и вместо рассрочки решили копить на технику. Вспомните, сколько техника стоила год назад? Цены растут. Пока вы копите, телевизор или стиральная машина могут прилично подорожать. С рассрочкой вы «заморозите» цену и будете оплачивать товар по прошлогодней стоимости.

Чтобы не прогадать, выбирайте для покупки в рассрочку проверенные магазины. Один из таких – магазин «Дуэт». Он много лет работает в Туле и имеет безупречную репутацию. В продаже – техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных компаний, имеющих мировую известность: Bosch, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д.

Магазин доверяет своим покупателям и предоставляет настоящую беспроцентную рассрочку на год без участия банка. Рассрочка оплачивается прямо в кассе магазина.

Для пенсионеров и новоселов особые условия – рассрочка без первого взноса!

www. duet-tula.ru

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