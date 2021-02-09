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Мастер-классы по созданию подарков ко Дню всех влюблённых в «Октаве»

Мастер-классы по созданию подарков ко Дню всех влюблённых в «Октаве»

С 12 по 13 февраля Высшая техническая школа и кластер «Октава» приглашают всех влюблённых, а также родителей и детей изготовить сувениры-валентинки и подставки под телефон при помощи лазерного станка. 

Мастер-классы пройдут 12 и 13 февраля в технологической лаборатории «PRO-ПАРК» на 1 этаже кластера. Сеансы будут в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. Длительность одного занятия — 2 часа. Рекомендованный возраст — 8+.
 

Внимательно ознакомьтесь с расписанием:

 

Дата

Время

Название

Место проведения

12 февраля

11:00

Валентинка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

13 февраля

11:00

Подставка под телефон

1 этаж, техлаб Pro. Парк

13:00

Валентинка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

15:00

Подставка под телефон

1 этаж, техлаб Pro. Парк

17:00

Валентинка

1 этаж, техлаб Pro. Парк

 

Каждый участник создаст индивидуальный макет подставки под телефон или
валентинки в программе CorelDRAW, а затем изготовит её с помощью лазерного станка LaserMann. Занятия проведут сотрудники технической лаборатории.
 
Запись с 9.00 до 18.00 в будние дни по телефону: +7 (958) 869-94-97. Просьба указывать желаемый день и время. Количество участников ограничено!
 
Подробности на сайте кластера.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
12 февраля 2021, пятница
11:00
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12 февраля 2021, пятница
17:00
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13 февраля 2021, суббота
11:00
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Касса
Mgzavrebi
Купить билет
7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
Купить билет
20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Niletto
Купить билет
19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3000 ₽
Фогель
Купить билет
31 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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