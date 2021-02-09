Мастер-классы по созданию подарков ко Дню всех влюблённых в «Октаве»
С 12 по 13 февраля Высшая техническая школа и кластер «Октава» приглашают всех влюблённых, а также родителей и детей изготовить сувениры-валентинки и подставки под телефон при помощи лазерного станка.
Мастер-классы пройдут 12 и 13 февраля в технологической лаборатории «PRO-ПАРК» на 1 этаже кластера. Сеансы будут в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. Длительность одного занятия — 2 часа. Рекомендованный возраст — 8+.
Внимательно ознакомьтесь с расписанием:
|
Дата
|
Время
|
Название
|
Место проведения
|
12 февраля
|
11:00
|
Валентинка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
13 февраля
|
11:00
|
Подставка под телефон
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
13:00
|
Валентинка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
15:00
|
Подставка под телефон
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
|
17:00
|
Валентинка
|
1 этаж, техлаб Pro. Парк
Каждый участник создаст индивидуальный макет подставки под телефон или
валентинки в программе CorelDRAW, а затем изготовит её с помощью лазерного станка LaserMann. Занятия проведут сотрудники технической лаборатории.
Запись с 9.00 до 18.00 в будние дни по телефону: +7 (958) 869-94-97. Просьба указывать желаемый день и время. Количество участников ограничено!
Подробности на сайте кластера.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
12 февраля 2021, пятница
11:00
12 февраля 2021, пятница
17:00
13 февраля 2021, суббота
11:00
13 февраля 2021, суббота
17:00
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
31 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽