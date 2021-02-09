Мастер-классы по созданию подарков ко Дню всех влюблённых в «Октаве»

С 12 по 13 февраля Высшая техническая школа и кластер «Октава» приглашают всех влюблённых, а также родителей и детей изготовить сувениры-валентинки и подставки под телефон при помощи лазерного станка.

Мастер-классы пройдут 12 и 13 февраля в технологической лаборатории «PRO-ПАРК» на 1 этаже кластера. Сеансы будут в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. Длительность одного занятия — 2 часа. Рекомендованный возраст — 8+.