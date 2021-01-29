Вузы и колледжи Тулы: всё о приемной кампании – 2021

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Тульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова

АНО ВО «Международная Полицейская Академия ВПА»

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

Тульский филиал РАНХиГС Тульский филиал Президентской академии

Тульский техникум экономики и управления

ЧУ ПО «Социально-технологический колледж»

Тульский государственный технологический колледж

Работает в Туле 63 года.

Уровень подготовки: бакалавриат и магистратура.

Форма обучения вуза:

очная и очно-заочная для бакалавриата,

заочная для магистратуры.

Кафедры: «Финансы и кредит», «Экономика и управление», «Математика и информатика», «Философия, история и право».

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: нет.

Бесплатное обучение: есть.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

День открытых дверей состоится

14 марта.

Заявления принимаются:

с 20 июня по 12 июля для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом,

с 20 июня по 25 июля — для поступающих по результатам ЕГЭ (в рамках КЦП),

с 20 июня по 16 августа — для поступающих по результатам ЕГЭ (на места по договорам).

Что нового появится в 2021 году: при приеме документов есть выбор предметов ЕГЭ по желанию абитуриента.

При приеме на обучение по программам бакалавриата Финансовый университет начисляет баллы в порядке приоритетности за следующие индивидуальные достижения:

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием — 5 баллов ;

; наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников — 5 баллов или 2 ;

; наличие золотого знака ГТО и удостоверения к нему установленного образца — 2 балла ;

; наличие статуса победителя (призера) чемпионата «Абилимпикс» — 2 балла.

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10.

В ТФ Финуниверситета есть гибкая система скидок на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Адрес: Тула, ул. Оружейная, 1, 8 (4872) 22-34-83 .

Время работы и телефоны приемной комиссии: пн.-пт. с 9.00 до 16.00, 8 (4872) 22-36-56 .

В Туле этот вуз основали в ноябре 1958 года как филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт».

В 2012 году решением Правительства РФ ВЗФЭИ был присоединен к Федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской федерации».

Филиал подготовил свыше 16 500 специалистов высшей квалификации. Среди них руководители предприятий и организаций, административных и финансово-кредитных учреждений Тулы и области, видные деятели системы управления региона и России.

С сентября 2013 года директором филиала является Геннадий Васильевич Кузнецов, кандидат физико-математических наук, доцент.

Филиал имеет 3900 кв. м прекрасно оборудованных аудиторий, где размещены учебные аудитории всех видов, аудитории для самостоятельной работы, компьютерные классы, кафедры, конференц-зал и другие помещения, оборудованные в соответствии с современными требованиями комфорта, дизайна и санитарной культуры.

В университете есть подготовительные курсы различной длительности.

На курсах дополнительного образования Тульского филиала Финуниверситета специалисты и студенты-выпускники могут пройти профессиональную переподготовку и повысить свою квалификацию.

Работает в Туле более 17 лет.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Уровень бакалавриата:

Специальное (дефектологическое) образование.

Государственное и муниципальное управление.

Юриспруденция.

Менеджмент.

Экономика.

Уровень магистратуры: психолого-педагогическое образование.

Также Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предлагает разнообразные программы повышения квалификации (от 16 учебных часов) и профессиональной переподготовки (от 250 учебных часов) в следующих сферах:

Образование и педагогика (в т. ч. инклюзивное образование, дефектология, специальная психология);

Психология;

Менеджмент и управление;

Государственное и муниципальное управление;

Экономика и бухгалтерский учет;

Финансы и кредит;

Юриспруденция;

Информационно-коммуникационные технологии.

Есть возможность получить второе высшее образование.

Бесплатного обучения нет. Но Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, лица, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием, и др.).

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

Что нового появится в 2021 году: альтернатива выбора вступительных испытаний по предметам (обществознание/география), (обществознание/математика). На заочную форму обучения могут поступать лица, имеющие высшее образование.

Лица со средним общим или средним профессиональным образованием могут поступать на очную или очно-заочную форму.

В 2021 году планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров, открытых лекций и т. д. в режиме онлайн на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого круга заинтересованных лиц.

День открытых дверей состоится

13 марта в 12.00. Вы узнаете о направлениях, сроках поступления, формате обучения в 2021 году.

Приемная комиссия ответит на все интересующие вас вопросы по поступлению и обучению в институте.

Заявления принимаются в здании института, через операторов почтовой связи или в электронной форме в электронной информационно-образовательной среде вуза.

По очной форме обучения срок начала приема документов, необходимых для поступления, — 20 июня 2021 года. По очно-заочной и заочной формам обучения — 17 мая 2021 года.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б.

Время работы приемной комиссии:

понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,

пятница с 9.00 до 17.00,

суббота с 9.00 до 16.00.

Телефон приемной комиссии: +7 (4872) 56-32-39 .

В декабре 2020 года АНО ВО «Международная Полицейская Академия ВПА» (ранее «Тульский институт экономики и информатики» («ТИЭИ») отметила свое 20-летие. Студентам предлагают востребованные направления подготовки и гарантируют достойное качество обучения.

Для обеспечения качественного образовательного процесса в вузе создана необходимая материально-техническая база и сформирован высококвалифицированный научно-педагогический состав.

Академия входит в сотню лучших негосударственных высших учебных заведений России. За 20 лет было выпущено более 5000 специалистов.

В структуре академии несколько лет работает Центр карьерного развития выпускников и студентов. Большинство выпускников вуза имеют высокий рейтинг и трудоустраиваются в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии с полученной в вузе квалификацией.

В прошлом году в состав учредителей вуза вошла Всероссийская Полицейская Ассоциация (ВПА). Это значительно расширило географию — партнеры вуза работают по всей России. Президент академии – генерал-лейтенант МВД, доктор юридических наук, профессор.

Направления подготовки:

Юриспруденция,

Прикладная информатика,

Бизнес-информатика,

Управление качеством,

Экономика,

Менеджмент,

Государственное и муниципальное управление,

Психология,

Психолого-педагогическое образование,

Лингвистика,

Информационная безопасность.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения: заочная, очно-заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: есть.

Бесплатное обучение: нет, но есть скидки для тех студентов, которые закончили Социально-технологический колледж.

Общежитие: нет.

Дни открытых дверей состоятся 27 февраля, 27 марта, 24 апреля.

Заявления принимаются:

по программам бакалавриата и магистратуры:

срок начала приема документов — с 1 марта 2021 г.;

срок завершения приема документов для поступающих без вступительных испытаний академии — 30 августа 2021 г.;

срок завершения приема документов для поступающих по вступительным испытаниям академии — 28 августа 2021 г.

При приеме на обучение по заочной форме обучения:

срок начала приема документов — с 1 марта 2021 г.;

срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академию с 1 октября 2021 г. без вступительных испытаний — 25 сентября 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 23 сентября 2021 г.;

срок завершения приема документов для поступающих на обучение в академии с 1 февраля 2021 г. без вступительных испытаний — 30 января 2021 г.; для поступающих по вступительным испытаниям — 25 января 2021 г.

Время работы и телефоны приемной комиссии:

8 (4872) 700-353 (приемная комиссия), 700-354, 8 (800) 707-19-76 (звонок бесплатный),

пн.-пт. 8.00 − 18.00, сб.-вс. 9.00 − 17.00.

Сайт: www.mpa71.ru

Почта: abitur@mpa71.ru, office@mpa71.ru

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Миссия академии:

«Доступность, эффективность, высокое качество образования на основе использования современных технологий обучения!»

Преимущества обучения в Международной Полицейской Академии:

более 20 лет в сфере образовательных услуг,

самый крупный негосударственный вуз в регионе,

диплом за 4,5 года + приложение европейского образца,

диплом государственного образца вуза-партнера,

трудоустройство выпускников.

tula.rpa-mu.ru

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) — один из крупнейших юридических вузов страны, он входит в систему Министерства юстиции РФ.

Университет имеет 15 филиалов, в числе которых и Тульский институт. Он ведет подготовку специалистов среднего звена, бакалавров, специалистов и магистров, а также осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного профессионального образования.

Факультеты: юридический, дополнительного образования, колледж.

Уровень подготовки:

среднее профессиональное образование:

40.02.03 Право и судебное администрирование;

высшее образование:

бакалавриат:

40.03.01 Юриспруденция;

специалитет:

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,

40.05.02 Правоохранительная деятельность;

магистратура:

40.04.01 Юриспруденция.

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Второе высшее: есть.

Бесплатное обучение: есть.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Что нового появится в 2021 году: у поступающих в колледж появится возможность обучаться на бюджетных местах.

Дни открытых дверей: 20 февраля, 20 марта, 17 апреля, 15 мая, 19 июня в 14.00 (дополнительная информация на сайте института).

Заявления принимаются:

в колледж: с 18 июня 2021 года.

На бакалавриат и специалитет:

очная форма:

с 18 июня по 25 июля по результатам ЕГЭ (в рамках КЦП);

с 18 июня по 15 июля по результатам вступительных испытаний в университете (в рамках КЦП);

с 18 июня по 30 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);

с 18 июня по 20 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

очно-заочная форма:

с 18 июня по 30 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);

с 18 июня по 20 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

заочная форма:

с 18 июня по 28 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);

с 18 июня по 17 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

В магистратуру:

заочная форма: с 18 июня по 17 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

Адрес: Тула, пр. Ленина, 104.

Время работы приемной комиссии с 18 июня 2021 года:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,

суббота с 9.00 до 16.00.

Тел./факс: 8 (4872) 700-224 (приемная директора).

Тел: 8 (4872) 333-010 (приемная комиссия, с 18 июня 2021 г.).

Выпускники вуза работают в органах государственной власти, правоохранительных структурах, востребованы в частных компаниях и организациях.

С 2019 года ведется набор в юридический колледж института по специальности «Право и судебное администрирование». Головной вуз отбирает студентов для обучения в Военном учебном центре университета. Окончившие его не подлежат призыву на военную службу после выпуска из учебного заведения.

Вуз ежегодно приглашает учащихся 7−11 классов принять участие в олимпиаде школьников «В мир права», проводимой Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России).

Студенты института являются победителями, призерами и участниками различных престижных социальных проектов и конкурсов всероссийского и регионального уровня.

В 2019 году институт получил почетную грамоту Тульской облдумы за многолетнюю научно-педагогическую деятельность, заслуги в развитии высшего образования и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции.

Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» tula.ranepa.ru Тульский филиал РАНХиГС осуществляет свою деятельность с марта 2004 г. Это национальная школа управления, крупнейший вуз России и Европы, родоначальник бизнес-образования страны, научный консультант власти.

Филиал был основан по ходатайству губернатора и администрации Тульской области, управы города Тулы и органов местного самоуправления. Минимальный проходной балл Обязательные предметы: русский язык — 36

математика (профильная) — 27 Предметы по выбору: обществознание — 42

история — 32

иностранный язык — 22

Направления подготовки:

Государственное и муниципальное управление (код 38.03.04) образовательная программа «Эффективное государственное управление».

Экономика (код 38.03.01) — образовательная программа «Экономика предприятий и организаций».

Менеджмент (код 38.03.02) — образовательная программа «Менеджмент организации».

Уровень подготовки: бакалавриат (высшее образование).

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Структурным подразделением Тульского филиала РАНХиГС является Центр дополнительного образования, который организует профессиональную переподготовку по программам «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», а также повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работников организаций различных сфер по актуальным темам современного состояния государственного управления и экономики России.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет. В Тульском филиале РАНХиГС предусмотрены скидки (до 50 процентов) по следующим основаниям: высокие результаты вступительных испытаний, высокие результаты успеваемости (в соответствии с положением об основаниях и порядке снижении стоимости платных образовательных услуг для студентов и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные образовательные программы высшего образования).

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: есть.

Дни открытых дверей состоятся 23 января, 20 февраля, 20 марта, 24 апреля и 15 мая.

(В соответствии с Указом губернатора Тульской области в части ограничения количества участников мероприятий требуется предварительная регистрация на дни открытых дверей по телефонам приемной комиссии Тульского филиала РАНХиГС).

Что нового появится в 2021 году: магистратура.

Заявления принимаются

На очную форму обучения:

для поступающих по результатам ЕГЭ — с 18 июня по 8 августа,

для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом самостоятельно (например, для лиц со средним профессиональным образованием), — с 18 июня по 12 июля.

На очно-заочную форму обучения:

для поступающих по результатам ЕГЭ — с 18 июня по 26 августа,

для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом самостоятельно, — с 18 июня по 14 августа.

На заочную форму обучения:

для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом самостоятельно, — с 18 июня по 8 ноября.

Время работы и телефоны приемной комиссии:

будни с 9.00 до 17.00, в субботу — по графику, 8 (4872) 55-01-98, 8 (920) 275-78-22.

Адрес и контакты: Тула, пр. Ленина, 28. Приемная директора: (4872) 55-03-67.

11 первых причин выбрать Тульский филиал РАНХиГС:

Поступив в Тульский филиал Президентской академии, вы станете студентом самого крупного государственного федерального вуза. Высокие стандарты образовательных программ дают возможность получить и отработать навыки, востребованные современностью. Образовательные программы РАНХиГС ориентируются не на стандартный набор лекций и количество часов занятий, а на овладение обучающимися определенными практическими компетенциями, что позволяет получить уникальные знания и построить в дальнейшем динамичную карьеру. Значительный блок дисциплин ведут действующие государственные и муниципальные служащие, представители бизнеса. Уже после первого курса вы будете применять свои знания на практике. При формировании баз практик студентам Тульского филиала РАНХиГС предоставляется доступ в самые перспективные компании нашего региона, органы власти. Тульский филиал РАНХиГС обеспечивает бесплатный доступ своих студентов в самые востребованные электронные библиотечные системы. Лучшие выпускники филиала получают рекомендацию в кадровый резерв государственных органов власти и органов местного самоуправления. Наш «фирменный» стиль — деловая атмосфера и дружелюбная обстановка! Обучаясь в Туле, вы получите московский диплом. Наша цель — ваша успешная карьера!

«Президентская академия — ваши инвестиции в успешность!»

Приходите в Тульский филиал РАНХиГС!

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Частное образовательное учреждение профессионального образования Тульский техникум экономики и управления В Туле работает с 2005 года. В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По итогам мониторинга качества подготовки кадров в 2019 году техникум находится во второй лиге (из 10). Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов. Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова .

Основные образовательные программы профессионального образования:

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Операционная деятельность в логистике.

Страховое дело (по отраслям).

Финансы.

Право и организация социального обеспечения.

Гостиничное дело.

Туризм.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование.

Форма обучения: очная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Тульский техникум экономики и управления предоставляет льготы по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, абитуриенты, имеющие аттестаты с отличием, и др.).

Дни открытых дверей пройдут

10, 18 и 25 апреля, 16 и 23 мая, 6 июня.

Заявления принимаются:

на очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2021 года. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября,

на заочную форму обучения — до 1 декабря.

Время работы приемной комиссии:

пн.-чт. с 9.00 до 18.00,

пт. с 9.00 до 17.00,

сб. с 9.00 до 16.00,

вс. — выходной.

Телефон +7 (4872) 56-32-39.

Адрес: Тула, ул. Болдина, 98-б

Сайт

ВКонтакте

Колледж был создан в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента он функционировал в составе частной образовательной организации высшего образования — ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)».

За 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90% из них продолжили учиться в ТИЭИ, сейчас это Международная Полицейская Академия ВПА, по ускоренным программам обучения.

Профильные предметы у студентов колледжа ведут кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.

Специальности:

Право и организация социального обеспечения.

Прикладная информатика (по отраслям).

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Операционная деятельность в логистике.

Финансы.

Дошкольное образование.

Преподавание в начальных классах.

Уровень подготовки: на базе 9 и 11 классов.

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная.

Подготовительные курсы: есть.

Дополнительное профессиональное образование: есть.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: есть.

Стоимость обучения: очное — 20 000 руб. за семестр, заочное — 15 000 руб. за семестр.

Приемная комиссия работает с 1 марта 2021 г. Прием документов — до 31 августа 2021 г. на очную форму обучения, до 30 декабря 2021 г. — на заочную. Документы можно подать дистанционно, оставив заявку на сайте или используя электронную почту.

Дни открытых дверей состоятся

27 февраля, 27 марта, 24 апреля.

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.

Телефоны приемной комиссии:

8 (4872) 70-99-70 (приемная комиссия),

(приемная комиссия), 700-352, 8 (800) 707-19-76 (звонок бесплатный).

Время работы: пн.-пт. 8.00 − 18.00, сб.-вс. 9.00 − 17.00.

Сайт: www.ctk71.ru. Почта: priem@ctk71.ru.