Дора
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен на
8 ноября.
В клубе Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры.
ДОРА — молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними. То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, завоевывает её треками места в тысячах плейлистов: песни Даши — это трогательные маленькие истории о влюбленностях, расставаниях и неловких разговорах.
Уже совсем скоро Дора отправится в тур по городам России, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
8 ноября 2020, воскресенье
18:00
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
8 ноября, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1040-1200 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽