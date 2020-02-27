По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен на

8 ноября.

В клубе Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры.

ДОРА — молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними. То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, завоевывает её треками места в тысячах плейлистов: песни Даши — это трогательные маленькие истории о влюбленностях, расставаниях и неловких разговорах.



Уже совсем скоро Дора отправится в тур по городам России, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами.