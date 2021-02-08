12 февраля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Дорогие друзья, отмечаем вместе День всех влюбленных! Вас ждут танцы под лучшие хиты 90-ых и 2000-ых! Конечно же большинство песен будет о любви! Электроника, евро-дэнс, поп, R&B, лучшие гёрл и бойз-бэнды - всё это заставит вас танцевать без остановки!

Во время вечеринки можно будет воспользоваться нашим ящиком для валентинок, получатели будут объявлены в микрофон!

Для того, чтобы быть с нами на вечеринке не обязательно быть влюбленным, может это даже и хорошо, нервы будут целее, а танцы отвязнее!