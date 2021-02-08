90's VS нулевые
12 февраля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Дорогие друзья, отмечаем вместе День всех влюбленных! Вас ждут танцы под лучшие хиты 90-ых и 2000-ых! Конечно же большинство песен будет о любви! Электроника, евро-дэнс, поп, R&B, лучшие гёрл и бойз-бэнды - всё это заставит вас танцевать без остановки!
Во время вечеринки можно будет воспользоваться нашим ящиком для валентинок, получатели будут объявлены в микрофон!
Для того, чтобы быть с нами на вечеринке не обязательно быть влюбленным, может это даже и хорошо, нервы будут целее, а танцы отвязнее!
Стоимость: 300 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 февраля 2021, пятница
20:00
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
31 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽