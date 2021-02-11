«Зубастые истории» в тульском экзотариуме

13 февраля тульский экзотариум приглашает в гости малышей и взрослых, чтобы рассказать «Зубастые истории».

Специально к Международному дню стоматолога, который отмечается 9 февраля, гостям поведают о том, зачем чистить зубы и как это делать правильно, как отличаются зубы у различных животных и почему. В результате опытов узнаем, из чего состоит зуб и что может повредить эмаль. А также всех ждет мастер-класс по изготовлению сувенирного зуба из мастики! (Начало в 12.00, 15.00, 17.00).

На встрече с ветеринарами, организованной в лектории зоопарка, речь пойдет о том, как ухаживать за зубами домашних питомцев, все желающие смогут задать интересующие вопросы и получить ответ специалиста.

Мероприятие входит в стоимость входного билета. (Начало в 13.00).

А еще предлагаем поучаствовать в интерактивной мини-экскурсии по выставке «Зубастые факты», посмотреть на зубы и черепа представителей разных групп позвоночных животных и послушать про особенности строения их зубной системы. (Стоимость 150 руб).