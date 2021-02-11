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«Зубастые истории» в тульском экзотариуме

«Зубастые истории» в тульском экзотариуме

13 февраля тульский экзотариум приглашает в гости малышей и взрослых, чтобы рассказать «Зубастые истории».
 
Специально к Международному дню стоматолога, который отмечается 9 февраля, гостям поведают о том, зачем чистить зубы и как это делать правильно, как отличаются зубы у различных животных и почему. В результате опытов узнаем, из чего состоит зуб и что может повредить эмаль. А также всех ждет мастер-класс по изготовлению сувенирного зуба из мастики! (Начало в 12.00, 15.00, 17.00).
 
 
На встрече с ветеринарами, организованной в лектории зоопарка, речь пойдет о том, как ухаживать за зубами домашних питомцев, все желающие смогут задать интересующие вопросы и получить ответ специалиста.
Мероприятие входит в стоимость входного билета. (Начало в 13.00).
 
 
А еще предлагаем поучаствовать в интерактивной мини-экскурсии по выставке «Зубастые факты», посмотреть на зубы и черепа представителей разных групп позвоночных животных и послушать про особенности строения их зубной системы. (Стоимость 150 руб).
 
Телефон для справок (4872) 77-01-18, доб.1. Подробности по ссылке.
 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
13 февраля 2021, суббота
12:00
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13 февраля 2021, суббота
17:20
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