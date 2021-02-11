«Зубастые истории» в тульском экзотариуме
13 февраля тульский экзотариум приглашает в гости малышей и взрослых, чтобы рассказать «Зубастые истории».
Специально к Международному дню стоматолога, который отмечается 9 февраля, гостям поведают о том, зачем чистить зубы и как это делать правильно, как отличаются зубы у различных животных и почему. В результате опытов узнаем, из чего состоит зуб и что может повредить эмаль. А также всех ждет мастер-класс по изготовлению сувенирного зуба из мастики! (Начало в 12.00, 15.00, 17.00).
На встрече с ветеринарами, организованной в лектории зоопарка, речь пойдет о том, как ухаживать за зубами домашних питомцев, все желающие смогут задать интересующие вопросы и получить ответ специалиста.
Мероприятие входит в стоимость входного билета. (Начало в 13.00).
А еще предлагаем поучаствовать в интерактивной мини-экскурсии по выставке «Зубастые факты», посмотреть на зубы и черепа представителей разных групп позвоночных животных и послушать про особенности строения их зубной системы. (Стоимость 150 руб).
Телефон для справок (4872) 77-01-18, доб.1. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
13 февраля 2021, суббота
12:00
13 февраля 2021, суббота
17:20
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 февраля - 30 мая
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽