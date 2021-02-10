Винный вечер с Даниилом Богомоловым
14 февраля Центр семейной истории приглашает провести вечер Дня всех влюбленных. Новый формат мероприятий в гастрономической точке — Face-To-Face. Это встречи с приглашенным гостем-профессионалом из сферы гостеприимства или просто человеком, влюблеённым в еду и напитки.
В это воскресенье гостям предлагают провести вечер с Даниилом Богомоловым, сомелье, который познакомит вас с миром вина. Научимся читать винные этикетки Старого и Нового Света, чтобы это больше не казалось бессвязным набором слов.
Вместе мы попробуем несколько интересных вин:
- Grand Cru из Бордо;
- австралийский Шираз от легенды мирового хоккея Игоря Ларионова;
- Пино Нуар одного из самого рейтинговых российских хозяйств.
После мероприятия для всех желающих будет организована экскурсия по выставке ЦСИ — «Семейное дело»
Стоимость участия: 600 руб. Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
14 февраля 2021, воскресенье
18:00
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
27 февраля, суббота 21:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 марта - 30 мая
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
21 февраля, воскресенье 10:50
₽ Билеты: 800 ₽