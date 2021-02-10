Винный вечер с Даниилом Богомоловым

14 февраля Центр семейной истории приглашает провести вечер Дня всех влюбленных. Новый формат мероприятий в гастрономической точке — Face-To-Face. Это встречи с приглашенным гостем-профессионалом из сферы гостеприимства или просто человеком, влюблеённым в еду и напитки.

В это воскресенье гостям предлагают провести вечер с Даниилом Богомоловым, сомелье, который познакомит вас с миром вина. Научимся читать винные этикетки Старого и Нового Света, чтобы это больше не казалось бессвязным набором слов.

Вместе мы попробуем несколько интересных вин:

Grand Cru из Бордо;

австралийский Шираз от легенды мирового хоккея Игоря Ларионова;

Пино Нуар одного из самого рейтинговых российских хозяйств.

После мероприятия для всех желающих будет организована экскурсия по выставке ЦСИ — «Семейное дело»