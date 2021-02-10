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Винный вечер с Даниилом Богомоловым

Винный вечер с Даниилом Богомоловым

14 февраля Центр семейной истории приглашает провести вечер Дня всех влюбленных. Новый формат мероприятий в гастрономической точке — Face-To-Face. Это встречи с приглашенным гостем-профессионалом из сферы гостеприимства или просто человеком, влюблеённым в еду и напитки.
 
В это воскресенье гостям предлагают провести вечер с Даниилом Богомоловым, сомелье, который познакомит вас с миром вина. Научимся читать винные этикетки Старого и Нового Света, чтобы это больше не казалось бессвязным набором слов.
 
Вместе мы попробуем несколько интересных вин:
 
  • Grand Cru из Бордо;
  • австралийский Шираз от легенды мирового хоккея Игоря Ларионова;
  • Пино Нуар одного из самого рейтинговых российских хозяйств.
После мероприятия для всех желающих будет организована экскурсия по выставке ЦСИ — «Семейное дело»
 
Стоимость участия: 600 руб. Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Центр семейной истории
14 февраля 2021, воскресенье
18:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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