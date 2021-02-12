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Самовар Треффен

Самовар Треффен

С 12 по 14 февраля в загородном комплексе «Приокские зори» пройдет зимний палаточный слет мотоциклистов «Самовар Треффен».

 

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
12 февраля 2021, пятница
09:00
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12 февраля 2021, пятница
13:00
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13 февраля 2021, суббота
09:00
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Касса
Nagart
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12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Гудтаймс
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-900 ₽
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13 февраля - 29 мая
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
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6 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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20 марта, суббота 19:00
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