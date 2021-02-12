Самовар Треффен
С 12 по 14 февраля в загородном комплексе «Приокские зори» пройдет зимний палаточный слет мотоциклистов «Самовар Треффен».
Где и когда?
Тула, Тула
12 февраля 2021, пятница
09:00
12 февраля 2021, пятница
13:00
13 февраля 2021, суббота
09:00
13 февраля 2021, суббота
13:00
14 февраля 2021, воскресенье
09:00
14 февраля 2021, воскресенье
13:00
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽
13 февраля - 29 мая
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽