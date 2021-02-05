Сказка-потешка «Соломенный бычок»

13 и 14 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут спектакль «Соломенный бычок». Добрые и весёлые русские народные потешки - известный с давних времён способ развивать речь малыша и чувство ритма, познакомить его с простыми понятиями: частями тела, зверями, ежедневными делами, а так же это чудесное средство для поднятия настроения и маленьким и взрослым. За живой звук в Бэби-спектакле «Соломенный бычок» отвечает аккордеон.

Спектакль создан при поддержке Союза Театральных Деятелей.

Детям до 1 года билеты не нужны.