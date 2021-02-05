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Сказка-потешка «Соломенный бычок»

Сказка-потешка «Соломенный бычок»

13 и 14 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут спектакль «Соломенный бычок». Добрые и весёлые русские народные потешки - известный с давних времён способ развивать речь малыша и чувство ритма, познакомить его с простыми понятиями: частями тела, зверями, ежедневными делами, а так же это чудесное средство для поднятия настроения и маленьким и взрослым. За живой звук в Бэби-спектакле «Соломенный бычок» отвечает аккордеон.

Спектакль создан при поддержке Союза Театральных Деятелей.
 
Детям до 1 года билеты не нужны.
Где и когда?
Три котенка, музыкальный беби-театр
Тула, Проспект Ленина, д. 22
13 февраля 2021, суббота
17:30
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14 февраля 2021, воскресенье
10:30
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Касса
Viper Soup Complex
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4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Panbrothers Band
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26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
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