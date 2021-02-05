Сказка-потешка «Соломенный бычок»
13 и 14 февраля в музыкальном бэби-театре «Три котёнка» покажут спектакль «Соломенный бычок». Добрые и весёлые русские народные потешки - известный с давних времён способ развивать речь малыша и чувство ритма, познакомить его с простыми понятиями: частями тела, зверями, ежедневными делами, а так же это чудесное средство для поднятия настроения и маленьким и взрослым. За живой звук в Бэби-спектакле «Соломенный бычок» отвечает аккордеон.
Спектакль создан при поддержке Союза Театральных Деятелей.
Детям до 1 года билеты не нужны.
Где и когда?
Тула, Проспект Ленина, д. 22
13 февраля 2021, суббота
17:30
14 февраля 2021, воскресенье
10:30
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽