13 февраля Тульская область присоединится к XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие пройдет в лыжном центре «Веденино» на Косой Горе.

Заявки на участие в соревнованиях предоставляются в мандатную комиссию, которая будет работать на западной трибуне здания Тульского велотрека с 10 по 12 февраля с 10.00 до 18.00 и в лыжном центре «Веденино» 13 февраля с 8.00 до 11.00.

Каждый зарегистрированный участник соревнований получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России».

Торжественное открытие соревнований — в 11.30.

В день турнира на территории лыжного центра будет разрешена стоянка для транспортных средств (автобусов) по централизованной доставке организованных групп (детей, участников соревнования) только по специальному пропуску.

Для остальных участников, прибывающих на личном транспорте, будет организована парковочная зона возле ДК «Косогорец» (п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2) и супермаркета «АТАК» (п. Косая Гора, ул. Пушкина, 26-а).

От парковочных зон будут курсировать автобусы для перемещения участников соревнования на территорию лыжного центра «Веденино» и обратно