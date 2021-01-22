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SLIMUS

SLIMUS

13 февраля на сцене клуба BACKSTAGE SLIMUS представит свой новый альбом «Тяжёлый Люкс», а также хиты за период творчества. 

Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и «Centr». Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «AzimutZvuk», Вадим Мотылёв он же SLIM выступит в Туле с большим сольным концертом.

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
13 февраля 2021, суббота
20:00
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Касса
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Мужчины по вызову
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29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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