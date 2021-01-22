13 февраля на сцене клуба BACKSTAGE SLIMUS представит свой новый альбом «Тяжёлый Люкс», а также хиты за период творчества.

Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и «Centr». Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «AzimutZvuk», Вадим Мотылёв он же SLIM выступит в Туле с большим сольным концертом.