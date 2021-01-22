SLIMUS
13 февраля на сцене клуба BACKSTAGE SLIMUS представит свой новый альбом «Тяжёлый Люкс», а также хиты за период творчества.
Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и «Centr». Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «AzimutZvuk», Вадим Мотылёв он же SLIM выступит в Туле с большим сольным концертом.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
13 февраля 2021, суббота
20:00
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽