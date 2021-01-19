Стеклянный зверинец
12 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
12 февраля 2021, пятница
19:00
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
31 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200-1500 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽