Выходные в Туле: 1-3 декабря

Мы подготовили для вас подборку развлечений на ближайшие выходные!

рейв

25 лет в движении

Old Boy Bar

Тула, проспект Ленина, 85

(Территория Likerka Loft)

2 декабря, суббота, 22.00

Вход свободный

Old Boy и TOCHKA станут одной большой площадкой, на которой состоится праздник в честь 25-летия клубного движения в Туле. Отсчетной точкой принято считать открытие клуба COSMOZ-ONE в конце 1992 года. С тех пор у сцены были разные периоды, но главное, что движения не прекращалось. И не прекратиться. Эта музыка будет длиться вечно, как говорится!

бей

Дом тату

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85

(Территория Likerka Loft)

2 декабря, суббота, 18.00

Вход свободный

«Дом тату» — вечеринки, на которых можно отдохнуть, покушать, послушать пластинки и самое самое главное — набить татуировки у разных мастеров нашего города и столичных гостей.

рисованный мир

Pixel Fest

Родина, молодежный центр

Тула, пр. Ленина, 20

2 декабря, суббота, 12.00

Вход свободный

Если ты считаешь, что комиксы стали частью твоей повседневной жизни, тебя захватывают красочные и динамичные иллюстрации, завораживают и манят космические сюжеты или ты только хочешь познакомиться с комикс-культурой — приходи на фестиваль комиксов.

Во время Pixel Fest планируются презентации и встречи с издателями, художниками, блоггерами, яркий и завораживающий косплей, конкурсы артов и фото-косплея, полнометражные показы, мастер-классы, игровая зона.

познавательно

Тайна черепа Хаджи-Мурата

Ясная Поляна, научно-культурный центр

Тула, ул. Октябрьская, 12

3 декабря, воскресенье, 14.00

100 Р

В рамках образовательной программы «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат» 3 декабря 2017 года в галерее «Ясная Поляна» выступит заведующий Пироговским филиалом музея Геннадий Опарин. Он расскажет о сложной судьбе героя толстовской повести и об истории создания произведения.

фантастика

Шоу монахов Шаолиня

Тульская областная филармония

Тула, пр. Ленина, 51

3 декабря, воскресенье, 17.00

800 — 2200 Р

3 декабря Тульская областная филармония представит зрителю уникальную возможность увидеть новую программу монахов монастыря Шаолинь «Shaolin Show», вошедших в книгу рекордов Гиннеса c самыми невероятными достижениями. На сцене развернется фантастическое выступление, где бойцы продемонстрируют свое виртуозное владение одной из самых древних техник «Кунг-Фу».

театр

Когда разводят мосты

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2

1 декабря, пятница, 19.00

500 — 1500 Р.

«Когда разводят мосты» — это три маленькие пьесы, трагикомические истории, героями которых являются Он и Она. Потрепанный герой-любовник приходит поплакаться в жилетку к своей старинной подруге. Но ни Он, ни Она даже не предполагают, чем закончится эта встреча. Как и случайная встреча в баре нетрезвой питерской поэтессы, и кондитера из провинциального города Славска. Словом, жизнь полна сюрпризов…

и где?

Где прячется Лев?

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

2 и 3 декабря, в 11.00

Вход платный

В Туле состоится премьера диаспектакля арт-площадки БАРАБАН для зрителей от 4 лет «Где прячется Лев?». Диаспектакль наполнен невероятно-трогательными иллюстрациями художника Марии Надоровой, песнями Светланы Кураковой и живой музыкой Максима Егорова. Это спектакль-праздник где поиски льва приведут вас к неожиданному открытию, о котором мы сейчас конечно не расскажем.

сила тела

DV8 Physical Theatre

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

3 декабря, воскресенье, 19.00

100 Р

В рамках проекта «Театр. Жесткий диск» от арт-пространства «БАРАБАН» состоится спектакль известного британского физического театра DV8. В стилистике театра преобладает радикальность, но при этом они остаются доступными для понимания и доносят свои идеи до самой разной аудитории.

ой-ся

Казачья воля

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2

2 декабря, суббота, 19.00

800 — 1600 Р

Если вы действительно хотите хорошо отдохнуть, окунуться в удивительный мир неподдельной донской казачьей культуры, услышать потрясающие своей красотой лирические казачьи песни и старинные романсы, увидеть картинки казачьей жизни, воплощённые в зажигательных плясках и шуточных миниатюрах, то концерт Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» — то, что для вас нужно!

а что в кино?

30 ноября начался показ новых фильмов. Полное расписание всех кинотеатров Тулы и области — только на Myslo.

Конверт

Москва. Наши дни. В архитектурную компанию по ошибке приходит конверт, и водителю Игорю поручают доставить конверт по нужному адресу. С этого момента в его жизни начинают происходить необъяснимые вещи: злосчастный конверт как будто преследует героя, целенаправленно ведя его к таинственному адресату.

Легенда о Коловрате XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Колобанга. Привет, Интернет!

Коварные и могущественные силы хотят поработить Интернет! Заполучив магический артефакт, они смогут обрести безграничную власть над обитателями Сети. В Колобанге — интернет-городке, в котором живут и работают смайлы — происходят подозрительные события. Распутать таинственный клубок берутся смелые друзья Челка, Колобок и Умник. Медлить нельзя: Антон запустил переустановку системы, в результате которой Колобанга и ее жители обречены на исчезновение. Удастся ли им спасти Интернет, находясь на краю пропасти? «Колобанга» покажет!

Она

Она — молодая девушка, живущая в большом городе. Странно только то, что она совершенно одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно шума улицы и природы. Единственный, кто разделяет ее одиночество, это ребенок. Но их мир кардинально меняется, когда они замечают следы присутствия еще одного жителя этого странного города.

Иностранец

Лондонский бизнесмен китайского происхождения Цюань открывает ресторан в южной части города и с гордостью наблюдает за взрослением дочери, которая превращается в красивую молодую женщину. Но дочь и жена погибают в теракте, устроенном IRA. Видя, что власти не слишком рьяно разыскивают террористов, иностранец Цюань решает самостоятельно разыскать и уничтожить преступников.

Дыши ради нас

Его манеры, настойчивость и великолепное чувство юмора с первого взгляда покорили неприступную Диану. После свадьбы молодожены отправляются в путешествие, где Робин тяжело заболевает. И теперь только любовь способна подарить ему вторую жизнь… Смотрите фильм «Дыши ради нас» в кинотеатрах Тулы.

Страсть и верность

В жизни хладнокровного гангстера появляется молодая красивая гонщица из аристократического общества, лучшая в своем деле. Страсть вытесняет профессиональные интересы, но криминальное прошлое повсюду преследует их. События развиваются стремительно, ставя под угрозу жизни героев. Смотрите фильм «Страсть и верность» только в «ДКЖ кино».